Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык» создана в 1992 году в Казани.

Деятельность организации направлена на создание равных возможностей для развития и реализации творческого потенциала детей и молодежи и сохранение нравственных традиций культуры народов Татарстана.

Деятельность Республиканского фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» представлена тремя уровнями: республиканский, российский и международный.

Основой Движения является республиканский уровень, представленный Открытым республиканским телевизионным молодежным фестивалем эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» и открытым республиканским телевизионным фестивалем творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман».

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2017 году.

С 2016 года фестиваль проходит под патронатом ЮНЕСКО. Обладатель национальной премии общественного признания «Семья России», а также премии Правительства РФ в области культуры. За прошедший год в мероприятиях «Созвездие-Йолдызлык» приняли участие более 70 тыс. детей, юношей и девушек. Съездом уполномоченных по правам ребенка в 2015 году фестиваль признан «Лучшим проектом России по поддержке и защите детского таланта».

Официальный сайт организации: http://www.yold.ru