Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» учреждена в Казани в 1998 году, объединяет 36 региональных национально-культурных автономий татар. Члены Совета ФНКАТ – авторитетные люди в регионах, среди которых есть члены Заксобраний, бизнесмены и общественные деятели.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2020 году.

Деятельность ФНКАТ направлена на решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры.

Одно из направлений деятельности ФНКАТ – повышение статуса национально-культурных автономий татар. Для этого организация в 2014, 2017 годах провела Всероссийскую конференцию «Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России».

Ежегодно, начиная с 2013 года, ФНКАТ проводит обучающие семинары для руководителей НКАТ по «Эффективной бесконфликтной коммуникации», и «Технологиям социального проектирования».

ФНКАТ активно поддерживает молодежные проекты, такие как «Дни татарской молодежи», «Фестиваль тюркской молодежи», профильные смены детского языкового лагеря «Милләтебез хәзинәләре» - «Сокровища нации».

С 2007 года ФНКАТ ведет работу по привлечению грантовых средств, участвуя в федеральных и региональных конкурсах и программах. Благодаря этим проектам были разработаны и распространены в регионах России аудио-альбом для детей «Куян кучтәнәче», учебный комплект «Татар теле -күңелем теле», аудио-коллекция с этнокультурным материалом «Халкым мирасы», игровой комплект «Әбием әкиятләре» в формате кукольного театра и многие другие проекты.

Официальный сайт организации: https://fnkat.tatarstan.ru