Региональная молодежная общественная организация «Центр развития добровольчества Республики Татарстан» создана в 2006 году в Казани с целью продвижения идей добровольчества, сострадания и толерантности в республике.

Основные сферы деятельности организации – это развитие и поддержка добровольческого движения, поддержка молодежных инициатив, развитие созидательной активности и профилактика социально опасных форм поведения.

Центр объединяет более 900 добровольческих отрядов с общей численностью 46,9 тыс. молодых людей. При содействии Центра были созданы муниципальные добровольческие центры в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, Чистополь, Болгар, Бугульма, Бавлы, с. Верхний Услон и Пестрецы, молодежное добровольческое объединение «Межвузовская студенческая инициатива «Юнион» г. Набережные Челны, Добровольческий клуб «САМИ» г. Казань.

Ведется работа по подготовке добровольцев путем проведения республиканских добровольческих школ, форума добровольцев Татарстана, по обеспечению информационного сопровождения деятельности добровольческого движения через сайт http://dobrovolets.tatarstan.ru/, ежегодно проводятся Республиканские слеты добровольцев, Республиканский конкурс «Доброволец года», реализуются республиканские проекты «Сессия здоровья», «Все краски мира» «Зеленое поколение», а также республиканская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» при поддержке Республиканского Совета по вопросам благотворительной деятельности, реализуются проекты движения «Волонтеры Победы».

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.