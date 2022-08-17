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Лауреаты Премии Президента РТ
17 августа 2022  18:17

Общественная благотворительная организация Героев России

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Общественная благотворительная организация Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев России и полных кавалеров орденов Боевой и Трудовой Славы создана в 1999 году в Казани.

Является одной из наиболее деятельных организаций, участвующих в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения и популяризации идеи и ценности человека труда.

По инициативе председателя организации И.Ш. Мостюкова приняты меры по увековечиванию памяти Героев Советского Союза, Российской Федерации, уроженцев Татарстана – Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, а также о полных кавалерах ордена Славы, а также известных деятелей Республики Татарстан в различные эпохи.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2016 году.

Организация ведет большую работу по нравственному воспитанию молодежи и привитию представлений о труде как о высшей ценности, изданию книг, посвященных патриотической тематике, принимает активное участие в координации деятельности различных республиканских общественных организаций и центров.

Официальный сайт организации: https://geroitat.ru

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