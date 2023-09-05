Общепит Татарстана с начала года заработал 37 млрд рублей

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За январь — июль текущего, 2023 года оборот предприятий общественного питания Татарстана превысил 37,2 млрд рублей. Такие данные приводит Татарстанстат в ежемесячном докладе о социально-экономическом развитии республики.

За аналогичный период прошлого года татарстанские рестораторы заработали свыше 28,7 млрд рублей, то есть на 20,2% меньше.

При этом в июле 2023-го оборот кафе, баров, ресторанов и столовых составил более 5,2 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в июле 2022-го, но на 0,6% меньше по сравнению с предшествующим месяцем.

Впрочем, за год до этого оборот предприятий общественного питания РТ также снизился месяц к месяцу: в июле 2022-го он был на 0,5% меньше, чем в июне.

При составлении доклада статистики учитывали оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.