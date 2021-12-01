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Ру Тат
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Общество
1 декабря 2021  20:58

Общепит Татарстана попросил смягчить Covid-ограничения на время новогодних каникул

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Татарстанский общепит обратился к властям республики с просьбой смягчить ковидные ограничения на Новый год и предстоящие каникулы. С такой просьбой на дискуссионной площадке в Доме предпринимателей Татарстана обратился президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов.

Свое обращение он адресовал министру экономики Татарстана Мидхату Шагиахметову. 

«Мы от этих дней (новогодних праздников – прим. Т-и) можем прожить еще два-три месяца. Уверенности нам это даст», — заявил Гаязов.

По его словам, в настоящее время вакцинацию от Covid-19 завершили почти 100% сотрудников общепита, поэтому рестораны и кафе надеются на поддержку властей на предстоящих праздниках.

Президент ассоциации напомнил, что в прошлый Новый год власти пошли им навстречу и продлили часы работы общепита до 3.00 в ночь с 31 декабря на 1 января.

В свою очередь, бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев предложил бизнесу создать список предложений по режиму работы в новогодние праздники.

#общепит #ограничения #режим работы #коронавирус
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