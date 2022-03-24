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Экология
24 марта 2022  11:22

Общегородской субботник пройдет в Казани 23 апреля

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Общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории Казани пройдет 23 апреля. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов. 

С 1 апреля по 31 мая в городе проходит двухмесячник по санитарной очистке. Городские власти рекомендуют донести информацию о проведении двухмесячника и субботника до руководителей юрлиц, предпринимателей и горожан для привлечения их к участию в мероприятиях по санитарной очистке.

#субботник #санитарная очистка
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