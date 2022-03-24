Общегородской субботник пройдет в Казани 23 апреля

Общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории Казани пройдет 23 апреля. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города и опубликовано в сегодняшнем сборнике документов и муниципальных правовых актов.

С 1 апреля по 31 мая в городе проходит двухмесячник по санитарной очистке. Городские власти рекомендуют донести информацию о проведении двухмесячника и субботника до руководителей юрлиц, предпринимателей и горожан для привлечения их к участию в мероприятиях по санитарной очистке.