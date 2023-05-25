Общая задолженность населения в Татарстане за услуги ЖКХ достигла более 9,4 млрд рублей

Общая задолженность населения в Татарстане за услуги жилищно-коммунального хозяйства составляет более 9,4 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Кабинета Министров РТ об итогах работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в отопительный период 2022-2023 годов.

«Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. На протяжении последних лет среднегодовой показатель собираемости платежей населения за услуги ЖКХ сохраняется на уровне не менее 98%. На 1 мая этого года – 99,1%», – сказал глава Правительства РТ.

Он добавил, что совокупная задолженность организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года постепенно снижается. На сегодня их просроченная задолженность за газ составляет 231 млн рублей, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65 млн рублей. Просроченная задолженность за электроэнергию всех организаций ЖКХ снизилась на 5 млн рублей и по состоянию на 1 мая достигает 59 млн рублей.

«Благодаря слаженной работе муниципальных районов, предприятий ЖКХ и энергетики подготовка к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года прошла в установленные сроки. Всеми энергоснабжающими организациями и муниципальными образованиями были заключены договоры на поставку природного газа», – отметил Песошин.

Он подчеркнул, что основным показателем готовности муниципальных образований к отопительному периоду является получение паспорта готовности. По итогам проверки, проведенной специалистами Приволжского управления Ростехнадзора, паспорта готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов в установленный срок получили 44 муниципальных образования, кроме Пестречинского района.

К отопительному периоду в прошлом году были подготовлены 3 114 котельных, 17 665 многоквартирных домов, 3 286 объектов образования, 2 016 объектов здравоохранения, 1 922 объекта культуры, 354 объекта спорта и молодежи и 170 объектов социальной защиты.

«К сожалению, имели место и аварийные ситуации с отключением теплоснабжения. В отопительный период в сфере ЖКХ произошло 3 160 аварий, в основном по системе водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения. По теплоснабжению небольшое снижение аварий. Рост по электроснабжению. По газоснабжению – примерно на уровне прошлого года. Тем не менее цифры значительные», – констатировал Премьер-министр.

Он попросил Минстрой РТ, руководителей теплоснабжающих организаций, глав районов усилить контроль над качеством подготовки к отопительному периоду. Сетевым компаниям, по словам Песошина, необходимо ужесточить контроль над качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду. «Необходимо своевременно обнаружить и заменить изношенные сети тепло- и водоснабжения, чтобы в будущем избежать серьезных аварий», – заключил он.