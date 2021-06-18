Общая стоимость велосипедов на Ironstar Kazan 2021 будет равна нескольким млн долларов

Генеральный директор и партнер компании Ironstar Андрей Кавун рассказал об особенностях снаржения и экипировки спортсменов на соревнование Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup.

«Есть достойные шоссейные велосипеды и более дешевые, которые продают сетевые гипермаркеты. Можно купить велосипед дороже миллиона рублей и таких участников на старте Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup будет очень много. Сегодня транзитная зона за Кремлевской набережной будет стоить несколько миллионов долларов», — рассказал Кавун во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В мире есть распространенный миф, что триатлон дорогой вид спорта. Однако благодаря развитию рынка триатлона уже появились компании и сервисы, которые делают этот вид спорта доступным, отметил организатор.

«По экипировке и велосипеду — сейчас все в доступе и продается. Каждый может найти оборудование по бюджету и качеству, которое ему необходимо», — отметил многократный чемпион соревнований Ironstar из РТ Роман Евграфов.

Ironstar является крупнейшей в России серией международных соревнований по триатлону. Турнир объединяет профессионалов и любителей циклических видов спорта.