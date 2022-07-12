Общая площадь Республики Татарстан увеличилась на 139 гектаров в результате работ по определению границ региона. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на брифинге в Кабинете Министров республики.

«В ходе работ изначально было обнаружено 573 проблемных участка, и по результатам проведенного анализа картографических материалов Государственного фонда площадь Татарстана увеличилась на 139 гектаров», — пояснил министр.

Глава Минземимущества РТ уточнил, что на сегодняшний день остались три проблемных вопроса. Два из них касаются судьбы двух чересполосных участков лесного фонда Татарстана, окруженных территорией Удмуртии. Кроме того, речь идет об участке на границе с Кировской областью около Кукмора, где находится горнолыжная база «Медная гора».

Аглиуллин отметил, что если горнолыжная база окажется на территории Кировской области, то возникнут вопросы с обеспечением безопасности (полиция, скорая, пожарные), потому что ближайший населенный пункт находится на территории Татарстана.