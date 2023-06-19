Общая готовность искусственных сооружений на обходе Нижнекамска и Челнов достигла 65%

Самое большое количество искусственных сооружений – восемь мостов и два путепровода – построят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Сейчас их общая готовность достигает 65%. Об этом сообщил ведущий эксперт дорожного хозяйства «Волго-Вятскуправтодора» в Набережных Челнах Юрий Крашенниников.

Второе по протяженности искусственное сооружение на обходе после моста через Каму – мостовой переход через Авлашку, который стоят на втором этапе. Его длина составляет 308 метров, рассказал спикер журналистам во время пресс-тура на объект.

По его словам, как и на мосту через Каму, пролет мостового перехода собирают из металлоконструкций. На всех остальных сооружениях пролетное строение сделают из железобетонных балок.

Крашенниников подчеркнул, что мост через Авлашку проходит не только через реку, но и через железную дорогу, что усложняет процесс строительства.

«Приходится производить монтаж, когда железнодорожники дают «окна». Они дают на определенный период – четыре-шесть часов. Понятно, что поезда ездят по расписанию, но для безопасности это необходимо. Техническая готовность моста – около 55%. Пролетное строение соберем в конце июля – начале августа», – уточнил он.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.