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Обрыв магистрального провода в Татарстане замедлил интернет в 21 регионе России
На участке Тюлячи — Новая Тура в Татарстане произошел обрыв магистрального кабеля. В результате на территории 21 региона России наблюдается замедление интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным ведомства, с проблемами с Сетью столкнулись порядка 3,8 млн пользователей.
«В связи с повреждением возможно снижение скорости работы сети интернет и деградация сервисов для клиентов оператора связи», — заявили в РКН.
При этом в сообщении не уточняется, у кого из операторов наблюдаются проблемы.
На место прибыли специалисты, ведутся аварийно-восстановительные работы. Предполагается, что проблемы будут устранены к 21.00 по московскому времени.
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