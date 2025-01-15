Обрыв магистрального провода в Татарстане замедлил интернет в 21 регионе России

На участке Тюлячи — Новая Тура в Татарстане произошел обрыв магистрального кабеля. В результате на территории 21 региона России наблюдается замедление интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным ведомства, с проблемами с Сетью столкнулись порядка 3,8 млн пользователей.

«В связи с повреждением возможно снижение скорости работы сети интернет и деградация сервисов для клиентов оператора связи», — заявили в РКН.

При этом в сообщении не уточняется, у кого из операторов наблюдаются проблемы.

На место прибыли специалисты, ведутся аварийно-восстановительные работы. Предполагается, что проблемы будут устранены к 21.00 по московскому времени.