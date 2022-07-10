Обрядовая каша, скачки и подворья: как в Алькеевском районе РТ прошел чувашский «Уяв»

В самой отдаленной точке Татарстана в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района отгремел чувашский праздник «Уяв». На национальных подворьях варилась традиционная обрядовая каша, звучали колоритные песни на чувашском языке, ярмарка поражала обилием изделий народного искусства, а конные скачки дарили зрителям незабываемые эмоции.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Традиции этого праздника открывают мир самобытной чувашкой культуры, уходящей своими корнями глубоко в прошлое. Уяв стал одним из культурных брендов нашей республики наравне с русским Каравоном, татарским Сабантуем, удмуртским Гырон-Быдтоном, марийским Семыком, мордовским Валда Шинясь», - отметил Президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: © Салават Камалетдинов

В чувашской культуре праздник «Уяв» связан с народными традициями по случаю окончания посевных работ. В этот день чуваши благодарят небеса за погоду и просят о том, чтобы предстоящий урожай был богатым.

На республиканском уровне в республике «Уяв» проводится с 1993 года. Однако в Алькеевском районе праздник в таком масштабе проходит впервые. На мероприятие приехало свыше 10 тыс. гостей со всей республики и других регионов многонациональной страны.

В числе почетных гостей - Президент РТ Рустам Минниханов, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, Глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель Чувашской национально-культурной автономии РТ Дмитрий Самаренкин.

«Подпитываясь источником силы, который исходит из древности – каждый народ смело идет в будущее. Эти источники силы народов объединяют в большую реку, делают ее мощной и способной преодолевать те препятствия, которые встречаются на нашем пути. Мы взаимно обогащаем друг друга и еще больше сплачиваемся», — заявил на торжественной церемонии открытия Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Высоких гостей встречали национальные творческие коллективы. Рецепты традиционной кухни – еще одна богатейшая история чувашской культуры. Традиционная каша «дождя», румяный каравай, холодный квас – это лишь малое, чем угощали радушные хозяева Алькеевской земли руководителей регионов.

«Традиционную дождевую кашу готовила моя бабушка. Сегодня она проснулась в три утра, прочитала молитвы и принялась готовить кашу, куда вошли гречка, рис, пшено и свежая баранина. Эту кашу мы готовим, чтобы урожай был хорошим, богатым», - рассказала внучка Илиана Альмукова.

Помимо гастрономических удовольствий чувашской кухни для гостей были организованы разнообразные площадки, организаторы которых знакомили посетителей с историей и обычаями чувашского этноса. Так, на чувашских подворьях можно было увидеть традиционный быт чувашской семьи, принять участие в церемонии новоселья в усадьбе «Чавашсурче», а также продегустировать национальный напиток - чувашский квас.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Здесь проходит обряд новоселья. Молодые муж и жена встречают родителей и гостей, которых угощают хлебом-солью и квасом. Встают перед порогом, кидают монеты, чтобы супружеская жизнь была полная и богатая. И потом запускают кота в дом. После этого обряда гости заходят в дом, где происходит веселое и шумное застолье», - поделилась заведующая Верхне-Мактаминского сельского клуба Людмила Кудряшова.

Чувашские матрешки, свистульки, глиняная посуда с глазурованным покрытием, украшения ручной работы, традиционный национальный костюм – это лишь немногое, что могли увидеть гости на ярмарке мастеров. Кроме того, на площадках майдана также функционировали мастер-классы старинных ремесел чувашской культуры. Так, гости празднества могли освоить резьбу по дереву и гончарное дело, научиться чувашской вышивке или изготовить национальный головной убор.

«Вышивка – это национальная гордость чувашского народа. На полотнах и традиционной одежде используются, как правило, оригинальные узоры зигзагообразной и геометрической формы. Например, на одежде женщины всегда на груди располагался ромбик – так называемый оберег от злых сил», — отметила участница праздника Надежда Степанова.

В этом году празднование «Уяв» особенно символично, ведь село Сиктерме-Хузангаево является родиной известного чувашского поэта Петра Хузангая, со дня рождения которого в 2022-м исполняется 115 лет. Жизни и творчеству известного литератора и посвящена одна из экспозиций.

«Петр Хузангай является достоянием чувашского народа. Он родился в обычной крестьянской семье и своим трудом, упорством и талантом он поднял на ступеньку чувашскую литературу и язык. Он также переводил мировые произведения русской и зарубежной классики на чувашский язык, а также он знакомил мир с культурой чувашского народа», - рассказала библиотекарь Ирина Сабирова.

Продолжился праздник чувашской культуры «Уяв» концертом с участием 100 народных исполнителей и этнографических ансамблей из Татарстана и других регионов России.

«Уяв» – праздник народных традиций и обычаев, в основе которого лежат игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры. Первоначально слово «уяв» означало соблюдение традиционной обрядовой жизни, а позднее так стали называть любой праздник. Современный «Уяв» вобрал в себя лучшие образцы древней чувашской обрядовой культуры.