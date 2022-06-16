Обряд по сбору подарков на Сабантуй «әйбер җыю» проведут в Казани

Обряд по сбору подарков на Сабантуй проведут в казанском поселке Дербышки по инициативе депутата Казгордумы, директора Комитета по развитию туризма Казани Дарьи Санниковой. Он состоится в пятницу, 17 июня, в 9.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Обряд называется „әйбер җыю”, что в переводе означает „сбор вещей”. В старину для ритуала седлали коня, украшали повозку разноцветными лентами и шли по центральным улицам деревень. Жители выносили сборщикам подарков яркие платки, вышитые полотенца, которые впоследствии дарили достойному батыру», — отметили в мэрии.

В этот раз планируется возобновить старую традицию, но с большим масштабом. Гостей праздника ждут народные танцы и песни. Площадкой для проведения мероприятия станет стадион «Ракета».