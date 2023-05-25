Обряд башкирской свадьбы и частушки: В КЦ «Залесный» пройдет концерт ансамбля «Ак тиряк»

26 мая в культурном центре «Залесный» в Казани состоится отчетный концерт башкирского театра песни «Ак тиряк» и детского башкирского ансамбля «Тамыр». В концертную программу вошли 20 номеров. Зрителям представят сольные песни, частушки и танцы башкирского народа.

Коллектив порадует гостей традиционным обрядом башкирской свадьбы, сопровождающимся угощением юасой, обменом подарками между сватами и исполнением шутливых частушек, также артисты сыграют на народных инструментах.

«Для коллективов это очень важное событие, так как они продемонстрируют все, что готовили за последний год. В этом году он несет еще более значимый характер, поскольку ансамбль театра песни „Ак тиряк“

подал заявку в Министерство культуры на звание „народного самодеятельного коллектива“. Мы ожидаем комиссию, которая посмотрит программу и присвоит звание», — рассказал директор КЦ «Залесный» Тимур Юсупов.

Коллектив «Ак тиряк» существует с 2018 года и уже успел принять участие в различных конкурсах и фестивалях, посвященных культуре народа Татарстана на федеральном и международном уровне.

Юсупов отметил, что артисты достойно представляют культуру башкир как одного из семи коренных народов республики. «Что особо важно, в коллективе состоят не только башкиры, в нем участвуют и татары и русские, которые активно интересуются историей народа. На концерте они продемонстрируют свои навыки и знания», — пояснил он.

Коллектив ансамбля составляют взрослые от 40 до 69 лет. Эстрадный фольклорный детский ансамбль «Тамыр» является его спутником.

«Ребята покажут совместное мастерство, также планируются сольные номера от артистов. Для исполнения обрядовых действий на сцене, мы готовим реквизиты — предметы домашней утвари. Например, национальную посуду, самовар, блюдо баурсак, сундук, ведра с карамыслом, масло и мёд», — объяснила руководитель ансамбля Айгуль Шарафиева.