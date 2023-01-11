Обрушившийся пешеходный мост в Зеленодольске был признан опасным и закрыт в конце лета

Сегодня в соцсетях появились фотографии обрушившегося пешеходного моста в Зеленодольске, который ведет в сторону судостроительного завода. На фото видно, что отсутствует целый пролет моста.

Фото: Социальные сети

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Зеленодольского района РТ, мост старый, он был признан опасным еще в конце августа и тогда же закрыт для пешеходов.

«По инициативе главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева было отправлено обращение Уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской в адрес руководства республики по вопросу оказания содействия в проведении проектно-изыскательских работ по восстановлению пешеходных лестниц города Зеленодольска», – объяснили агентству в пресс-службе администрации района.

В настоящее время идет процесс по определению объема и вида работ – ремонта требуют и другие пешеходные лестницы города, всего их десять.

«Сумма, которая требуется на проведение работ, значительно превышает возможности бюджета города», – добавили в пресс-службе администрации района.