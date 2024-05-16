Обрести свою семью: где найти ребенка для усыновления и как оформить опекунство

Ирина Волынец: «При передаче детей под опеку или усыновление важно помнить, что опекунство и усыновление – это серьезные и ответственные шаги»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опекунство и усыновление требуют глубокого понимания потребностей и особенностей каждого ребенка

Ирина Владимировна, сколько в Татарстане детей, у которых нет родителей?

По данным Министерства образования и науки РТ, на конец 2023 года в Татарстане насчитывается 8,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 94,3% проживали в семьях с опекунами. Отмечу, что в последнее время наблюдается заметный рост обращений, связанных с передачей детей под опеку (попечительство) и усыновлением.

Что необходимо знать потенциальному опекуну?

При передаче детей под опеку или усыновление важно помнить, что опекунство и усыновление – это серьезные и ответственные шаги, которые требуют глубокого понимания потребностей и особенностей каждого ребенка. Органы опеки и попечительства должны проводить тщательный отбор и поддерживать усилия семей, которые хотят стать приемными или опекунами, чтобы обеспечить благополучие и защиту детей.

Какие дети могут быть переданы под опеку (попечительство)?

Согласно закону (статья 121 Семейного кодекса РФ), основанием для назначения ребенку опекуна (попечителя) является факт отсутствия попечения со стороны родителей.

Это могут быть следующие факторы:

смерть родителей, а также объявление родителей умершими, которое производится судом (по правовым последствиям оно приравнивается к смерти);

лишение или ограничение их родительских прав;

признание родителей недееспособными;

болезнь родителей, их длительное отсутствие;

уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;

отказ родителей взять своих детей из образовательных или медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги;

создание действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию;

иные случаи отсутствия родительского попечения (в том числе признание родителей без вести отсутствующими, письменное согласие родителей на усыновление, подкидывание ребенка, пребывание родителей (родителя) в местах лишения свободы и др.).

Под опеку (попечительство) могут быть переданы дети, рожденные у лиц, не достигших 16 лет (статья 62 Семейного кодекса РФ).

Документы можно подать лично в орган опеки и попечительства, а также через МФЦ, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение двух лет

Как оформить опеку (попечительство) над несовершеннолетним?

Оформление происходит в несколько этапов. На первом этапе необходимо подготовить документы для получения заключения о возможности быть кандидатом в опекуны (попечители).

Документы можно подать лично в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, посредством федерального либо регионального портала госуслуг, а также через МФЦ, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии.

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства граждане должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и представить следующие документы:

заявление с просьбой о назначении его опекуном;

справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справку с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, также с указанием должности и размера средней зарплаты за последний год;

выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства, копию финансового лицевого счета с места жительства;

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие имеющейся или имевшейся судимости, уголовного преследования;

медицинское заключение о состоянии здоровья;

копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;

копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

автобиографию;

копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда.

В течение трех дней после предоставления указанных документов представители органа опеки проводят обследование жилищно-бытовых условий заявителя, оценивают его личные качества и мотивы, способность к воспитанию ребенка, отношения, сложившиеся между членами семьи заявителя. По итогам этого обследования оформляется соответствующий акт в двух экземплярах. Один передается заявителю, второй хранится в органе опеки и попечительства.

К слову, акт обследования может быть оспорен гражданином, выразившим желание стать опекуном, в судебном порядке.

Затем в течение 10 дней орган опеки и попечительства принимает решение о назначении опекуна либо об отказе, невозможности гражданина быть опекуном. Обязательно указываются причины отказа.

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение двух лет со дня его выдачи и является основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Специального направления на подбор ребенка, выданного органом опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в опекуны (попечители), не требуется Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, можно получить из регионального или федерального банка данных

Как найти ребенка и где получить о нем информацию?

Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) является основанием для постановки его на учет в качестве кандидата в опекуны (попечители). После выдачи этого документа орган опеки предоставляет гражданину информацию о ребенке (детях), который может быть передан под опеку (попечительство). Гражданин также получает направление для посещения ребенка по месту его жительства.

При этом специального направления на подбор ребенка, выданного органом опеки и попечительства по месту жительства кандидатов в опекуны (попечители), не требуется.

Основанием для получения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родителей, в органе опеки и попечительства по месту жительства является заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью.

Информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, можно получить из регионального или федерального банка данных. Для ее получения гражданин предъявляет в банк паспорт и представляет заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с просьбой ознакомить с находящимися в государственном банке данных сведениями о детях, соответствующих его пожеланиям, заполненную анкету и заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть опекуном (попечителем).

Оператор рассматривает заявление и представленные документы в 10-дневный срок со дня их получения. Если документы не соответствуют требованиям российского законодательства, оператор возвращает их гражданину с письменным указанием причин отказа.

При соответствии документов оператор предоставляет гражданину для ознакомления сведения о ребенке, информация о котором соответствует его пожеланиям. При согласии гражданина взять под опеку (попечительство) предложенного ему ребенка соответствующий оператор выдает ему направление на посещение этого ребенка.

Сколько оно действует?

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение десяти дней с даты его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствующим оператором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в установленный срок (болезнь, служебная командировка и др.).

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого выдано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому человеку.

О результатах посещения ребенка и принятом решении гражданин обязан письменно проинформировать оператора.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ребенка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Потенциальный опекун обязан лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт

На что еще имеет право человек, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть опекуном?

Гражданин имеет право получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников. Он может обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку.

Кроме того, гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично познакомиться с ребенком и установить с ним контакт, ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ребенка, и подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.

Самый главный этап – это само установление опеки.

Опекун или попечитель назначается с их личного согласия, устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия.

В случае принятия гражданином решения об оформлении опеки (попечительства) над ребенком орган опеки принимает акт о назначении опекуна. Этот документ является основанием возникновения отношений между опекуном и подопечным.

В акте может быть указан срок действия полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на наступление определенного события.

Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения этого договора, если гражданин исполняет свои обязанности на возмездной основе.

Опекунами детей могут назначаться только совершеннолетние и дееспособные лица

Заявитель среди документов на опеку должен предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие требования предъявляются к опекунам (попечителям)?

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетие и дееспособные лица.

Не могут быть назначены опекунами (попечителями):

лица, лишенные (ограниченные) родительских прав;

больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;

лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей);

бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине;

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;

лица, не прошедшие подготовку приемных родителей (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);

лица, состоящие в однополом браке,

лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых человек не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью.

О каких заболеваниях идет речь?

Как я говорила выше, заявитель среди документов на опеку должен представить медицинское заключение о состоянии здоровья. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. №117.

Среди них: туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного наблюдения, инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального лечения.

Конечно, не может стать опекуном или усыновителем человек с психическими расстройствами, страдающий наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом, если он имеет заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Под способностью к выполнению обязанностей опекуна (попечителя) следует понимать не педагогическую грамотность как таковую, а умение положительным образом влиять на развитие личности ребенка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Рассматривается умение положительным образом влиять на развитие личности ребенка

Какие еще качества учитываются при назначении ребенку опекуна?

Учитываются нравственные и иные личные качества опекуна. Если поведение лица, желающего стать опекуном ребенка, нельзя назвать нравственным, то роль воспитателя подопечного ему доверить нельзя.

Рассматривается способность опекуна к выполнению своих обязанностей. Под способностью к выполнению обязанностей опекуна (попечителя) следует понимать не педагогическую грамотность как таковую, а умение положительным образом влиять на развитие личности ребенка.

Учитываются отношения между опекуном и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна, желание самого ребенка.

Кто обладает преимущественным правом на опекунство?

Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами.

«Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед всеми другими лицами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опека или попечительство прекращается в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного

В каких случаях прекращается опека и попечительство?

Опека или попечительство прекращается в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя; при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей; в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям, указанным выше, а также по достижении такими родителями возраста 18 лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.

Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе.

Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.

Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей. Отстранение допускается в случае ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи. Попечителя могут отстранить в случае, если он нарушил правила распоряжения имуществом подопечного.

Акт об отстранении опекуна от исполнения возложенных на него обязанностей может быть оспорен в судебном порядке.

Куда можно обратиться, если возникли вопросы, проблемы при оформлении опеки?

Прежде всего, предлагаем обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан. Мы предлагаем свою экспертную, юридическую поддержку и помощь в разрешении вопросов, связанных с опекой и попечительством.

Если у вас возникли сложности или вам нужна консультация, то можете обратиться к нам по телефону +7 (843) 236-61-64. Кроме того, вы можете оставить обращение на нашем сайте в специальном разделе «Интернет-приемная», перейдя по ссылке и заполнив соответствующую форму.

Мы готовы предоставить всю необходимую информацию и осуществить поддержку в решении ваших вопросов.