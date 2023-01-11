Образы юных татарстанцев лягут в основу иллюстраций в книге «Легенды Туган Батыра»

Юных татарстанцев приглашают к участию в фотоконкурсе «Стань частью всемирной истории татарского наследия» — молодые люди смогут стать основой для визуального образа персонажей сказки «Легенды Туган Батыра».

«Конкурс приурочен к выходу второй книги многосерийной сказки „Легенды Туган Батыра“ и созданию визуальных образов главных героев Туган Батыра и Гульчачак через нейронную сеть, которая сгенерирует из фотографий конкурсантов новые визуальные образы героев Туган Батыра и Гульчачак», — рассказали организаторы конкурса — автономная некоммерческая организация сохранения и популяризации национальной культуры и традиций «Наследие».

Отмечается, что образы будут напечатаны в книге и будут использоваться в аудиовизуальных произведениях «Легенды Туган Батыра» (мультфильмы, игры, книги и пр.).

Участниками могут стать дети до 16 лет. Им нужно будет заполнить анкету на сайте kitap.tuganbatyr.ru, там же загрузить фото.

Приемная кампания продлится до 5 февраля. Каждый участник получит электронную версию второй части книги «Легенды Туган Батыра» и оригинальный стикерпак.