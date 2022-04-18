Образовательный комплекс «Адымнар» в Альметьевске возглавит директор школы №4

1 сентября в микрорайоне «Алсу» в Альметьевске откроет свои двери школа на 1 224 ученика. Директором будущей полилингвальной школы «Адымнар» назначен Ильшат Яруллин, директор школы №4. Гостя во время прямого эфира представил глава района Тимур Нагуманов.

Градоначальник отметил, что концепция комплекса предполагает обучение на русском, татарском и английском языках. Полилингвальные комплексы уже работают в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше.

«Принято решение о том, что Ильшат Ильдусович будет возглавлять комплекс „Адымнар“ в Альметьевске, он уже начал вникать в проблемы комплектования школы, подготовки учебного сезона. Он является носителем практически всех знаний по планам работы в этой школе», — отметил мэр.

По словам Ильшата Яруллина, в школе «Адымнар» дети будут обучаться в первую смену на трех языках, а также факультативно будут введены немецкий, французский и китайский языки. Предпочтение будет отдаваться детям, проживающим на закрепленной территории.

«В школе будет замечательная столовая на 500 мест, бассейн, спортивные комплексы — футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Многих родителей интересует именно поступление в первый класс. Начиная с 1 апреля мы получили рекордное количество заявлений. Сейчас пока мы оформляем устав и регистрируем его, есть определенные процессуальные действия, которые мы должны соблюсти. После этого я буду готов встретиться с каждым родителем, чтобы обсудить все вопросы», — рассказал гость эфира.

Тимур Нагуманов отметил, что в ближайшее время в Telegram-канале появятся списки адресов закрепленной территории. «Сейчас идет предварительный сбор заявок. Когда появится юридическое лицо, официально сможем начать принимать детей в 1-й класс», — резюмировал глава.