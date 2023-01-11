Образовательный кластер «ПОЗиС» — основа стратегии развития предприятия

Компания POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) совместно с подшефным образовательным учреждением — МБОУ «Лицей № 14» в г. Зеленодольске, входит с 2021 года в ассоциацию «Лига содействия оборонным предприятиям» — определила ряд перспективных направлений по мотивированию школьников к обучению в технических вузах в рамках проекта «Инженеры будущего». Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития образовательного кластера POZIS и улучшения материально-технической базы учебного заведения.

Обсуждение ключевых вопросов состоялось в ходе рабочей встречи генерального директора АО «ПОЗиС», председателя Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России, профессора Радика Хасанова с педагогическим коллективом лицея. Особое внимание было уделено работе по развитию класса технологического (инженерного) профиля.

Подготовка высококвалифицированного кадрового резерва для POZIS является одной из важнейших задач в социальной политике компании. Для этих целей завод на протяжении нескольких лет реализует корпоративную систему непрерывного образования «школа — вуз — предприятие». Её основная задача — профориентация и усиленная подготовка школьников к поступлению в профильные технические учебные заведения страны.

Технологический класс, открытый в лицее в рамках проекта «Инженеры будущего», действует с 2012 года. Профильными предметами для обучающихся являются математика, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Также включены курсы по робототехнике, компьютерной графике, вычислительной вероятности и статистике, внедрены новые технологии обучения, проводятся технические конференции для школьников.

Еще одно из преимуществ лицея — прямая связь с Зеленодольским механическим колледжем (ЗМК), который также является базовым образовательным учреждением POZIS в вопросах подготовки специалистов среднего профессионального образования. Ученики технологического класса кроме углубленного изучения предметов технической направленности, имеют возможность посещать лекции и практические занятия ведущих специалистов и преподавателей колледжа. В свою очередь, POZIS предоставляет ЗМК производственную базу, специализированные, исследовательские лаборатории для закрепления знаний обучающихся, в том числе и школьников, а также оказывает всестороннюю поддержку и помощь субъектам образовательного кластера.

Директор лицея №14 Ольга Купоросова проинформировала руководство компании ПОЗиС о результатах работы инженерного класса за первое полугодие, подчеркнув, что успешное функционирование образовательного кластера POZIS дает возможность укрепить и модернизировать учебно-материальную базу лицея и является одним из успешных этапов становления современной школы. Так, в 2022 году более 70% выпускников зеленодольского лицея выбрали вузы технической направленности.

«Сотрудничая с учебными заведениями, мы создаем все условия, чтобы школьники имели возможность получить достойное образование, определиться со своим профессиональным будущим, а наиболее подготовленные — не только поступили в вуз по интересующему направлению, но и получили гарантированное трудоустройство к нам на POZIS. Так мы закладываем фундамент в будущее нашего завода, города и республики», — отметил гендиректор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

В рамках программы гендиректор «ПОЗиС» ознакомился с учебно-технической базой школы, общался в формате открытого диалога со школьниками. Руководитель компании акцентировал внимание ребят на важности выбора будущей профессии, в частности, для машиностроительного отрасли, на возможности работать на новейшем высокотехнологичном оборудовании и в будущем самостоятельно разрабатывать новые технологии и виды продукции, востребованные, как на отечественном, так и зарубежных рынках.

«ПОЗиС» и МБОУ «Лицей № 14» г. Зеленодольска с целью повышения престижа наиболее востребованных более 45 лет. Реклама. АО «ПОЗиС»