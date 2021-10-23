Образовательные организации Удмуртии переводят на дистант

Образовательные организации Удмуртии переводят на дистанционное обучение в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Работа общеобразовательных организаций, СПО и вузов, учреждений дополнительного образования осуществляется в дистанционном режиме», — говорится в указе главы региона Александра Бречалова.

Кроме того, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией посещение общественных мест будет осуществляться только по QR-кодам.

До особого распоряжения для граждан 60+ вводится режим самоизоляции.

В детских садах работать в этот период будут только дежурные группы. А вот образовательные учреждения интернатного типа продолжат работать в обычном режиме.