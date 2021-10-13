Образовательные организации из разных городов РФ представят проекты на выставке в Казани

В Казани с 14 по 16 октября пройдет XX специализированная выставка «Образование. Карьера». На ней вузы, техникумы и колледжи, учебные центры, языковые школы и издательства представят свои программы, технологии и спецпроекты, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В мероприятии примут участие более 50 образовательных организаций, компаний, издательств и учебных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, а также городов Татарстана.

В частности, в выставке окажутся задействованы ведущие вузы Казани, которые презентуют для будущих абитуриентов образовательные программы. Кроме того, пройдут обучающие семинары, лекции, профориентационные мастер-классы. Издательства представят учебную литературу и методические пособия для учащихся и педагогов.

Республиканский центр студенческих трудовых отрядов презентует проект «Work-тур», направленный на усовершенствование системы трудоустройства молодежи во время учебы и развитие профессиональных навыков.

Планируются также проведение маркета вакансий от работодателей города, презентация портала «Работа молодым» и движения студенческих отрядов, открытая дискуссия с работодателями и успешными предпринимателями, стратегическая сессия по вопросам трудоустройства и временной занятости молодежи.

День для посещения выставки вместе с детьми объявлен 16 октября. «Выпускники и их родители смогут получить информацию от разных образовательных учреждений в один день и в одном месте», — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в выставочном центре «Казанская ярмарка» в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по предупреждению распространения Covid-19.

Продолжением выставки «Образование. Карьера» станет проект ранней профессиональной ориентации для учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее», который реализуется по национальному проекту «Образование». Он откроется 18 октября в павильоне №2 выставочного центра на базе исторического парка «Россия — моя история».