Образование, связи и татарская культура: чего ждать от Ирека Зиннурова в Казахстане
Ирек Зиннуров приступил к обязанностям главы Россотрудничества в Казахстане
Пресс-служба Русского дома в Астане сообщила о назначении Ирека Зиннурова на пост руководителя представительства Россотрудничества в Казахстане. Чего ждать от него в новом статусе и как он намерен продвигать русскую и татарскую культуру в этой стране, разбирался «Татар-информ».
От призера Олимпийских игр до главы Россотрудничества в Казахстане
Новость о назначении Ирека Зиннурова на пост главы представительства Россотрудничества в Казахстане появилась на сайте Русского дома Астаны. В ней он был представлен как опытный управленец, ранее возглавлявший представительства Россотрудничества в Азербайджане и информационно-культурный центр в Баку. Напомним, учреждение было закрыто по решению азербайджанских властей в конце прошлого года, тогда пост покинул и сам Зиннуров.
Помимо международной деятельности, Ирек Хайдарович остается и знаковой фигурой российского спорта, оставаясь президентом казанского ватерпольного клуба «Синтез». В свое время он был известным ватерполистом – за время спортивной карьеры стал двукратным призером Олимпийских игр, призером чемпионата мира и Европы, обладателем Кубка мира, получил звание заслуженного мастера спорта России.
В 2020 году Зиннуров был избран депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия», однако досрочно сложил свои полномочия, чтобы возглавить структуры Россотрудничества в Баку, после чего работал советником по культуре в посольстве РФ в Азербайджане.
Чего ждать от Зиннурова в Астане?
Корреспонденту «Татар-информа» удалось связаться с свеженазначенным главой представительства Россотрудничества. По его словам, он уже находится в Астане и приступил к своим обязанностям.
«Среди моих задач – продвижение классической российской культуры. Также большое внимание уделим сфере образования, в частности, квотам, которые получают в России студенты из Казахстана, будем проводить мероприятия с нашими соотечественниками. Будем стараться расширять взаимные связи между нашими государствами», – рассказал Зиннуров агентству.
Из мероприятий ближайшей перспективы он отметил празднование дня Великой Победы – общей памятной даты для двух стран. Уже сегодня российские поисковики встретились с родственниками бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны.
«В Казахстане много общественных организаций, связанных с татарами»
Большие планы у Ирека Зиннурова и по продвижению и развитию татарской культуры в Казахстане.
«В Казахстане много общественных организаций, связанных с татарами и татарской культурой. С ними тоже будем работать. Со многими из них я уже был знаком. Слышал от наших представителей, что здесь ежегодно проходит Сабантуй. Чем можем, и здесь поможем», – заявил собеседник агентства.
Среди возможных вариантов культурных событий он назвал визиты в Казахстан татарстанских театров и танцевальных и вокальных коллективов.