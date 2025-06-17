Образование, спорт и лесотерапия: какие экотропы есть на Голубых озерах в Казани

Сеть экотроп создана на Голубых озерах в Казани для распределения турпотоков по всей территории заказника. О ней рассказала сегодня замдиректора Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Организовано несколько типов троп общей длиной 20 км, которые оснащены навигацией, информационными стендами, всевозможными малыми архитектурными формами», – отметила она.

Сеть экотроп связывают Большое и Малое Голубое озера разными маршрутами. Так, образовательная тропа протяженностью 5 км позволяет изучить флору и фауну Голубых озер. Есть тропа лесотерапии протяженностью 1,8 км. Разработан водный маршрут протяженностью 3 км, от лодочной станции на Большом Голубом озере можно отправиться по Казанке до пирса у Малого Голубого озера.

В 2024 году появились новые маршруты. Интерактивная тропа длиной в 800 метров погружает в мир музыки, созданной самой природой. Спортивно-оздоровительная тропа аналогичной длины создана для любителей активного отдыха на свежем воздухе.