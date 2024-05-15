Образование, культура и туризм: в каких сферах Малайзия хочет сотрудничать с Россией

На сегодняшний день Россия и Малайзия сотрудничают в основном в сфере торговли, которая заключается преимущественно в технологическом обмене. Об этом заявил бывший министр образования Малайзии Масзли Малик на пресс-конференции в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он выразил надежду, что сотрудничество между странами станет более тесным, особенно в сфере туризма, образования и культуры.

По словам Малика, большое количество малайзийцев уезжают учиться за рубеж, причем достаточно редко в Россию, да и россияне не едут учиться в Малайзию. «Надо пересмотреть этот вопрос, чтобы больше студентов ездили на обучение как в Россию из Малайзии, так и наоборот», — сказал он.

Малик также надеется на сотрудничество в киноиндустрии, так как фильмы позволяют поделиться своим видением мира. «Я посмотрел несколько российских фильмов, и в чем то они даже превосходят голливудские, однако я не видел ни одного, дошедшего до нашей страны», — заметил экс-министр.

«Мы бы хотели видеть больше мультфильмом, научных и развлекательных фильмов, а также хотели провести фестиваль исламского кино в Малайзии, наподобие того, который проходит в Казани», — добавил он.

Малик отдельно выделил Татарстан, назвав его перекрестком культур. «Я думаю, это единственное место, где мечеть стоит рядом с церковью. Здесь ислам был принят задолго до Малайзии, и поэтому нужно об этом говорить в нашей стране, чтобы Россия у наших жителей ассоциировалась еще и с исламом», — заключил он.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.