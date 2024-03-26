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Образование и соцполитка: Минфин Татарстана назвал крупные разделы расходов
Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан в январе-феврале 2024 года составили более 61 млрд рублей, или 12,4% от годового плана. Такие данные сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» замминистра финансов РТ Гела Герасимова.
«Местным бюджетам из бюджета республики направлены межбюджетные трансферты в объеме 16,6 млрд рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов, запланированных к передаче местным бюджетам в 2024 году, составляет 75,8 млрд рублей. Поступившие доходы в консолидированный бюджет позволили полностью и своевременно выплатить заработную плату, профинансировать запланированные первоочередные и социально-значимые расходы бюджетов всех уровней», - сказала она.
По данным спикера, в бюджетных расходах наиболее крупным разделом выступает социально-культурная сфера. На этот раздел приходится 61% от общего объема расходов.
«В социально-культурной сфере наиболее значительная по объему отрасль - образование. В 2024 году по данной отрасли объем расходов консолидированного бюджета достигнет порядка 30% от общего объема расходов. Исполнение по данной отрасли за январь-февраль составляет 22,9 млрд рублей в консолидированном бюджете», - отметила Герасимова.
Фактические расходы консолидированного бюджета на социальную политику за два месяца составили 10,8 млрд рублей, на здравоохранение - 11,3 млрд рублей.
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