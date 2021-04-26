Образование и благоустройство: на что пустили большую часть бюджета Казани в 2020 году

Расходы Казани в пандемийный год выросли на 3%

Как рассказал на заседании Казанской городской думы руководитель Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин, расходы городской казны в 2020 году выросли на 3% по сравнению с 2019 годом, до 28,1 млрд рублей. Большая часть из них пришлась на городскую «социалку».

«Объем расходов бюджета составил 28 млрд 166 млн рублей, что на 3% выше показателей 2019 года», – отметил спикер.

Он добавил, что более 72% в структуре расходов пришлось на социальную сферу. Еще 17% средств казны ушло на городское хозяйство и более 9% на раздел «Общегосударственные вопросы».

Исполнение казанской казны в 2020 году составило 29 млрд рублей

Как прозвучало на сессии, в 2020 году исполнение городского бюджета Казани составило 29 млрд рублей. По словам Мухаметшина, несмотря на сложности в экономике из-за распространения коронавируса, итоговые показатели бюджета за 2020 год превысили утвержденные параметры. При утвержденном бюджете в 24,9 млрд рублей его исполнение составило 29 млрд рублей.

«На налоги приходится 83% от налоговых и неналоговых доходов города. Основные источники поступления – НДФЛ (6 млрд рублей), земельный налог (3,5 млрд рублей), налоги на совокупный доход (2,7 млрд рублей) и другие», – сообщил спикер.

Другим крупным источником доходов казанской казны в прошлом году стали безвозмездные поступления.

«Межбюджетные трансферты составили 43% от общего объема доходов», – подчеркнул Ирек Мухаметшин.

Он уточнил, что дополнительные поступления городского бюджета составили порядка 4 млрд рублей. Из них 695 млн рублей пришлось на налоговые и неналоговые доходы и 3,3 млрд рублей – на безвозмездные поступления.

Больше всего в Казани потратили на благоустройство и образование

Руководитель Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин доложил, что в Казани в 2020 году большая часть бюджета была израсходована на образовательную сферу.

«По разделу “Образование” расходы составили 16 млрд 555 млн рублей. По сравнению с 2019 годом расходы выросли на 5,9%, а за пять лет – на 33,8%», – сказал Мухаметшин.

Расходы распределили на дошкольное, общее и дополнительное образование. При этом на сферу «Культура» было направлено более 1 млрд рублей, из которых 928 млн – это расходы на содержание учреждений культуры, 117 млн рублей – на проведение общегородских мероприятий. Отдельным пунктом идут расходы на исторический парк «Россия – моя история» – 40,9 млн рублей.

Также на социальную политику в прошлом году было потрачено 1,2 млрд рублей. Данные средства были направлены на обеспечение проезда в общественном транспорте льготных категорий граждан – 653 млн рублей, на организацию горячего питания отдельных категорий школьников – 203 млн рублей, на расходы, связанные с ежемесячными денежными выплатами на содержание детей, переданных под опеку и в приемные семьи, – 194 млн, также 135 млн было направлено на компенсацию родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях – данный вид соцпомощи получили более 11 тыс. граждан. Субсидии на приобретение жилья в сумме 31 млн рублей получили 23 молодых семьи. А прочие расходы составили 8 млн рублей.

«Одной из основных отраслей городского хозяйства, от которой зависит качество жизни в Казани, является благоустройство. Объем расходов на благоустройство города составил 2,9 млрд рублей, из которых более половины, а именно 1,7 млрд рублей, было направлено на текущее содержание дорог и дорожной инфраструктуры», – сообщил Мухаметшин.

Также за счет средств бюджета осуществлялись расходы на текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения, новогоднее оформление и озеленение города.