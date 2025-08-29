Образование, ценности и самореализация: о чем Минниханов и Фальков говорили с молодежью

Какая общая задача стоит перед образованием сегодня, насколько иностранным студентам комфортно в России и какое место в этом процессе занимает Татарстан, обсудили сегодня на пленарной сессии IV Казанского глобального молодежного саммита с участием Раиса РТ Рустама Минниханова и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.





Пленарное заседание IV Казанского глобального молодежного саммита прошло в новом здании театра имени Камала

Фото: rais.tatarstan.ru

«Нужно создать систему, где каждый молодой человек сможет найти свою личную траекторию развития»

Пленарное заседание IV Казанского глобального молодежного саммита прошло в новом здании театра имени Камала. Оно было посвящено образованию личности в эпоху глобальных изменений.

«В эпоху стремительных изменений именно образование определяет устойчивость не только отдельно взятой личности, но и государства в целом. Речь идет не только о приобретении знаний, но и о формировании прочных ценностных ориентиров, о воспитании ответственных, патриотичных и неравнодушных граждан. Наша общая задача – создать систему, в которой каждый молодой человек сможет найти свою индивидуальную траекторию – как в профессии, так и в личностном становлении. Систему, где традиционные ценности – уважение к семье, труду, культуре – идут рука об руку с современными возможностями для карьерного роста», – подчеркнул Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В республике работает целостная система поддержки и развития детей и молодежи. В том числе крупнейшая в России сеть детских лагерей и клубов, программы поддержки молодых ученых, специалистов и семей. Регион гордится своими ведущими федеральными вузами, а также развитой сетью научных центров и кванториумов, что создает мощную образовательную экосистему, добавил Минниханов.

«В Республике Татарстан утверждена и постоянно совершенствуется государственная программа научно-технологического развития региона. По итогам 2024 года при оценке индекса зрелости системы управления научно-технологическим развитием Татарстан занял первое место среди субъектов Российской Федерации», – продолжил Раис РТ.

По его словам, качество образования в республике привлекает все больше студентов из-за рубежа. На сегодняшний день в Татарстане обучаются более 20 тыс. иностранных студентов. В регионе удаляют большое внимание развитию международного молодежного сотрудничества России с исламским миром и странами БРИКС.

Лавров о Казанском молодежном саммите: «Переоценить ценность таких встреч невозможно»

С видеообращением к участникам саммита выступил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Казань стала важной площадкой для обмена мнениями и укрепления сотрудничества молодежи разных стран.

«В нынешних международных реалиях невозможно переоценить значимость таких международных молодежных слетов. Приехавшие в Казань юноши и девушки представляют разные страны, конфессии, культуры и цивилизации. Но всех их объединяет общее стремление к самореализации, улучшению жизни вокруг себя, существованию с другими людьми в мире и согласии», – сказал Лавров.

Он подчеркнул важность этих идеалов в условиях, когда в мире устанавливается многополярный порядок, и особо отметил высокий уровень организации саммита в Казани.

Фальков: «Студенты из разных стран выбирают для обучения вузы России»

О важности доступности образования и международного обучения высказался министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Особенно он отметил роль Казанского федерального университета.

«Студенты из разных стран выбирают для обучения вузы России, в том числе в Казани. КФУ – один из старейших, ведущих и известнейших университетов нашей страны. Он второй в России по количеству иностранных студентов. Они чувствуют себя здесь комфортно», – заявил Фальков.

Министр напомнил, что в России иностранные студенты могут получить высшее образование как на контрактной основе, так и бесплатно: ежегодная квота – более 30 тыс. мест. Кроме того, с этого года работает система грантовой поддержки для иностранных студентов, которая будет покрывать оплату перелета к месту обучения и обратно, стоимость проживания, медицинскую страховку, а также позволит получать повышенную стипендию. Уже в 2025 году будут поддержаны 1 тыс. обучающихся.

«В России принята большая программа по строительству современных университетских кампусов. К 2030 году мы построим 35 таких объектов, а к 2036 году – 40. Уже появились такие кампусы в ряде регионов страны», – добавил Фальков.

По его словам, важность работы с молодежью в нашей стране подчеркивается во всех стратегических документах.

«Образование должно представлять собой нечто большее, чем получение знаний»

В эпоху цифровизации образование должно не просто давать знания, но и воспитывать личность, уверен президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан.

«Образование должно представлять собой нечто большее, чем получение знаний. Оно должно воспитывать эмоциональный интеллект и ответственность за общество. Ценности – самая главная часть нашего обсуждения. Мы живем в мире очень быстрых изменений, но, несмотря на это, общества наших стран сплочены как никогда прежде», – заявил он.

В сегодняшних реалиях молодежь очень интересуется вопросами идентичности, а также вопросами, как им дальше развиваться и как достигнуть успеха в своей карьере, добавил Таха Айхан.

«Люди часто задают себе вопросы, каким образом поддерживать внутреннее равновесие, когда жизнь не идет по намеченному плану, каким образом быть честными и ответственными и выстраивать доверие в обществе. Образование зачастую дает ответы. Оно воспитывает уверенность в себе и способствует саморазвитию», – сказал он.