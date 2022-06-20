Образование будущего: что останется в тренде и позволит построить успешную карьеру

Новые магистерские программы Института международных отношений КФУ дадут уверенность в завтрашнем дне. Об изменениях в системе зачисления абитуриентов бакалавриата и магистратуры – в материале «Татар-информа».

«Среди знаковых изменений в системе зачисления 2022 года – отсутствие “второй волны”»

Мир стремительно меняется прямо на наших глазах. То, что вчера казалось стабильным и незыблемым, сегодня исчезает, а на первый план выходит то, что, казалось бы, должно было кануть в небытие. В таких условиях голова идет кругом порой даже у достигших успеха профессионалов, что уж говорить о начинающих специалистах, только что окончивших бакалавриат и растерянно смотрящих в столь непонятное будущее.

Чтобы не казалось, что земля уходит из-под ног, можно продолжить обучение и получить профессию, которая будет востребована вне времени и событий. В Институте международных отношений КФУ в этом году открывается целая серия образовательных программ такого типа.

«Среди знаковых изменений в системе зачисления, которые коснутся абитуриентов 2022 года, – отсутствие “второй волны”. Кроме того, победители и призеры сразу нескольких льготных олимпиад могут теперь использовать свое преимущество только один раз – участвовать в конкурсе на бюджетные места они смогут, выбрав один диплом из всех имеющихся. А дополнительные баллы за индивидуальные достижения теперь будут начисляться не только тем, кто имеет золотой значок ГТО, но и обладателям серебра и бронзы», – рассказала заместитель директора Института международных отношений КФУ по образовательной деятельности Елена Венидиктова.

По ее словам, новшества коснутся и тех, кто сдавал государственные выпускные экзамены, а не единые государственные экзамены.

«Сдавшие первый вид экзамена выпускники не смогут поступать, сдав внутренние испытания в вузе. В 2022 году прием возможен только на основании баллов ЕГЭ. Исключение составляют выпускники с ограниченными возможностями здоровья. Однако эти изменения не коснутся выпускников колледжей, желающих поступать на так называемые родственные направления подготовки: например, если выпускник педагогического колледжа планирует поступить на педагогическое направление подготовки, он может поступать по прежним правилам посредством сдачи внутренних испытаний в вузе», – уточнила Елена Венидиктова.

И еще парочка организационных моментов: согласие на зачисление и оригинал аттестата в 2022 году все-таки надо будет приносить в приемные комиссии до зачисления, а не после. Это может сделать как сам абитуриент лично, так и его доверенное лицо. Кроме того, допускается отправка документов по почте. И внесены незначительные изменения в календарь абитуриента: например, срок публикации приказов о зачислении перенесен на 9 августа.

А теперь об образовании, которое обеспечит успешное будущее.

«С 1 сентября 2022 года будут открыты новые магистерские программы по ряду направлений: «Зарубежное регионоведение» – «Современная Евроатлантическая цивилизация: глобальные векторы и региональные особенности» и «Германия и немецкоязычные страны в современном мире», «Педагогическое образование» – «Историко-обществоведческое образование», «История» –

«Историческая империология». Приемная кампания стартует 20 июня», – пояснила Елена Венидиктова.

«Современная Евроатлантическая цивилизация: глобальные векторы и региональные особенности»

Думаете, Европа и США ушли для России с международной повестки дня? И специалисты по выстраиванию коммуникаций с этими странами больше не требуются и судорожно ищут сейчас себе новую работу? Как бы не так. Когда перестраивается вся система международных отношений, ценность профессионалов, знающих от и до социально-экономическую, политическую и историко-культурную специфику различных стран, напротив, взлетает до небес. Ведь куда проще выстраивать какие-либо коммуникации в эпоху равномерного развития взаимодействия. А суметь по-настоящему проявить свои навыки в решении кризисов – задачка со звездочкой, а то и с двумя. Но выпускники ИМО КФУ справляются с такими на раз-два.

«Для успешной реализации внешнеполитической, внешнеэкономической и культурной миссии России в современном мире сегодня необходимы специалисты со знанием социально-экономической, политической и историко-культурной специфики зарубежных стран и регионов, владеющие знанием иностранных языков на высоком уровне. В последние годы наша страна проводит активную, но осложненную санкциями политику в отношении стран Евроатлантической цивилизации, что требует подготовки специалистов в данном направлении, – рассказал руководитель программы Олег Бодров. – Открытие магистерской программы «Современная Евроатлантическая цивилизация: глобальные векторы и региональные особенности» позволит продолжить обучение специалистов, имеющих углубленную теоретическую подготовку, владеющих практическими знаниями об основных регионах Запада и навыками межкультурной коммуникации на иностранных языках».

Выпускники в настоящий момент востребованы в региональных и федеральных органах власти, в организациях, осуществляющих развитие политических, экономических и культурных связей со странами и регионами Запада, в российских представительствах западных корпораций и представительствах российских компаний в странах Запада, а также в информационно-аналитических агентствах и СМИ.

«Германия и немецкоязычные страны в современном мире»

Ни для кого не секрет, что отношения с немецкоязычными странами исторически сохраняют особое значение для России вне зависимости от мирового контекста.

«Отношения России с немецкоязычными странами – ФРГ, Австрией, Швейцарией, Люксембургом, Лихтенштейном – остаются в сфере внимания, несмотря на перемены в международной обстановке. Программа направлена на подготовку комплексных специалистов по странам немецкоязычного ареала, обладающих широким кругозором, который обеспечивается междисциплинарностью программы», – обозначил Олег Бодров.

В ходе обучения магистранты приобретут знания, умения и навыки, необходимые для ведения квалифицированного диалога и выполнения роли «коммуникатора» — посредника в процессе взаимодействия с носителями немецкоязычной культуры. Изучение историко-культурного и страноведческого материала в рамках программы осуществляется с прицелом на формирование у выпускников понимания содержательной специфики, структуры и логики функционирования современной культурной, медийной и информационной среды в немецкоязычных странах, а методические курсы направлены на формирование и совершенствование соответствующих коммуникативных и аналитических навыков.

«Российская Федерация в современных геополитических условиях является сильным и суверенным актором международных отношений. Для успешной реализации внешнеполитической, внешнеэкономической и культурной деятельности стране необходимы профессиональные кадры, способные реализовывать на высоком уровне данные цели и задачи. Республика Татарстан сегодня является динамично развивающимся мультикультурным регионом России, который имеет все возможности стать мостом в отношениях между Западом и Востоком», – обозначил руководитель программы.

«Историко-обществоведческое образование»

С повестки дня никогда не уходит качественное историческое образование. А в современных реалиях оно не просто в тренде, оно в топе. И продлится такое отношение к специалистам-историкам явно не одно десятилетие. По факту можно наблюдать повышение статуса исторического образования на общегосударственном уровне – про историков не просто вспомнили, а начали ими гордиться и чувствовать острую нехватку в высококвалифицированных кадрах в этой области. Разумеется, в пару к историческому образованию встает и обществоведческое – обусловленная закономерность.

«Актуальность, востребованность и уникальность данной магистерской программы обусловлена возрастающей потребностью общества в высококвалифицированных компетентных учителях истории, готовых на высоком профессиональном уровне осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с профессиональным стандартом педагога в контексте современных тенденций развития образования, – пояснил руководитель программы Альберт Валиахметов. – Программа разработана на основе интеграции исторической науки и педагогического образования. Освоение различных методологических подходов, актуализированного содержания образования, инновационных технологий обучения и методов научного познания позволит расширить арсенал преподавательского и исследовательского инструментария, подготовить магистрантов к самостоятельной реализации научного исследования и решению нестандартных задач в области исторического образования с помощью самостоятельно созданных программ и методик».

В ходе обучения у магистрантов будут сформированы и развиты углубленные специальные знания инновационного характера, комплекс компетенций, практический опыт, необходимый для исследования, проектирования и реализации целостного образовательного процесса в области исторического образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

«Историческая империология»

Важны стране и историки не только общего профиля, но и узко квалифицированные специалисты. И в этом отношении крайне интересна новая магистерская программа ИМО КФУ «Историческая империология».

«Концепция магистерской программы «Историческая империология» состоит в сочетании теоретических и исторических подходов к изучению истории империй. В этом и заключается ее уникальность, поскольку существующий опыт реализации подобных магистерских программ включает либо изучение империй с политологической точки зрения, либо ориентирован на российский опыт империостроительства, – отметил руководитель программы Эдуард Рунг. – Теоретический блок программы предусматривает курсы, посвященные развитию идеи империи в мировой истории, зарождению и развитию теоретико-методологических подходов к исторической империологии. Конкретно-исторический блок включает курсы, показывающие специфику имперских образований на разных этапах истории человеческого общества в период Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени как на Востоке, так и на Западе».

В качестве дополнительного компонента профессиональной подготовки на этой программе предполагается изучение магистрантами по выбору одним из двух классических языков исторической специальности – латинским или древнегреческим, а также углубление подготовки в сфере иностранных языков, полученной на уровне бакалавриата.

Стоит особо отметить, что в ходе обучения в магистратуре на любой из программ возможны стажировки магистрантов в российских и зарубежных вузах и компаниях – партнерах Института международных отношений КФУ, которых насчитывается более 200.

Фото предоставлены ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»