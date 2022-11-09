«Образец для развития»: делегация Челябинской области посетила агентство «Татмедиа»

Многолетний опыт и высокие компетенции в области работы со СМИ республиканского агентства «Татмедиа» будут перенимать в Челябинской области. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, руководитель Челябинского областного медиахолдинга «Первый Областной» Олег Гербер.

Вместе с делегацией из Челябинской области он прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Одной из точек поездки гостей стала площадка республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Здесь представители делегации из Челябинска встретились с руководителем агентства «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым, чтобы обсудить с ним перспективные направления сотрудничества, а также обмен опытом по государственной поддержке региональных и муниципальных СМИ.

«Мы увидели прорывные подходы к построению взаимодействия с региональными средствами массовой информации. В республике по этому направлению уже достигнут очень высокий уровень, которого мы не встречали в других регионах», – поделился впечатлениями Олег Гербер.

По его словам, в Челябинской области тоже активизировали работу в сфере массовых коммуникаций, повышая ее эффективность и внедряя передовые практики. Часть из этих новаций будет родом из Татарстана.

«Мы движемся в этом направлении, и глядя на то, чего удалось добиться в Татарстане, мы видим образец. Мы уже зафиксировали для себя ряд вещей, которые затем будем внедрять в Челябинской области. Если говорить по сфере телевидения, то у нас также есть большой опыт, которым мы поделились с коллегами-телевизионщиками из вашей республики», – рассказал собеседник агентства.

На протяжении нескольких часов гости из Челябинской области знакомились с проектами, работающими под эгидой «Татмедиа» – от литературного кафе и книжного магазина Татарского книжного издательства до общения с журналистами редакций радиостанций, журналов и газет.

Одной из заключительных точек визита гостей стала редакция «Татар-информа», где им рассказали об эволюции главного информационного агентства республики за прошедшие десятилетия, а также познакомили с новыми подходами в обработке больших потоков информации.

