Строящемуся хоспису подарили Казанскую икону Божией Матери

Протоиерей Алексей Чубаков, настоятель Духосошественского храма подарил Фонду имени Анжелы Вавиловой точную копию Казанской иконы Божией Матери. Образ займет свое место в домовой церкви, которая планируется в новом, строящемся хосписе.

Фото: пресс-служба Фонда им. Анжелы Вавиловой

Подарок был передан на большом рождественском благотворительном концерте в концертном зале имени Пушкина. Вход на мероприятие для всех желающих был абсолютно бесплатным – каждый мог перевести средства на счет фонда по своему желанию.

Там же провели ярмарку, благодаря которой вместе с пожертвованиями зрителей удалось собрать 91 тысячу рублей. Все собранные средства переданы на строительство второго казанского хосписа «Дом без боли».

Напоминаем, что к марафону #СтроимХосписВместе можно присоединиться, перечислив любую посильную сумму на карту помощи 4276 6200 2962 5690. Открытия «Дома без боли» ждут сотни человек, нуждающихся в паллиативной помощи.