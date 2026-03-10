news_header_top
Происшествия 10 марта 2026 14:42

Обратная тяга в квартире едва не привела к гибели детей в казанской многоэтажке

В Казани ночью в ДРКБ доставили двух детей – 12 и 6 лет. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции РТ, инцидент произошел в доме на улице Карла Маркса. Проверка показала серьезные нарушения: в квартире стояли герметичные пластиковые окна и дверь, не было тяги в вентиляции и дымоходе, а оголовок дымохода оказался демонтирован – накануне там чистили крышу от снега. Газ в квартире отключили. Последнее техобслуживание газового оборудования проводилось в декабре прошлого года.

Похожая ситуация произошла и в Нурлате. В доме на улице Гиматдинова газ отключили из‑за обратной тяги. Сейчас проводится проверка.

#Госжилинспекция РТ #бытовой газ
