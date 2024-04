«Обратная сторона Луны/Земли/Солнца»: Музей ИЗО РТ готовит выставку ко Дню космонавтики

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, с 12 апреля по 19 мая будет проходить выставка «Обратная сторона Луны/Земли/Солнца». Представленные на ней картины, инсталляции и арт-объекты молодых художников из разных городов России – результат Межрегиональной мастерской Творческого союза художников России (ТСХР), прошедшей при сотрудничестве с Международным фестивалем кино, науки и современного искусства «Гагарин.doc».

«Небольшая выставка разместится в VR-зале галереи, ее соавторами стали около 15 современных творцов. Это Grigodas (Дарья Григорьева), Павел Зуданов, Татьяна Макарова, Дарья Мальцева, Алена Савельева, Илья Старцев, Анна и Виталий Черепановы, Маруся Издебска, Полина Штанько, Алина Юнусова», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят около полусотни их представлений-размышлений об обратных сторонах небесных тел и космосе – «повседневный космос» в привычном окружении, эстетически переосмысленные объекты науки, техники и технологий, новые космологические интерпретации образов истории искусства и мифологических персонажей, а также, например, альтернативные версии покорения Луны.

Выставка приурочена ко Дню космонавтики, который, напомним, отмечается 12 апреля. Название проекта напоминает о том, что до 1959 года человечество могло наблюдать только одну сторону лунной поверхности. Первый снимок обратной стороны Луны сделал аппарат СССР «Луна-3».

«Геката», Илья Старцев. Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Все шаги человека в космосе связаны с преодолением того, что когда-то казалось невозможным. А светлая и темная стороны ведь есть у многих сторон жизни. Если говорить об обратной стороне Луны, то она дала название самому успешному одноименному альбому группы Pink Floyd 1973 года – The Dark Side of The Moon. Он посвящен проблеме давления современного мира на психику человека и оказался созвучным мыслям и опасениям миллионов людей», – напомнили организаторы выставки.

Выставкой художественная мастерская продолжила исследование, начатое ею в предыдущем проекте «Выход. В космос». Тогда участникам предлагалось порассуждать о космосе как о парадоксальном пространстве, связанном с нарушением границ и поиском новых горизонтов, необходимых человечеству, чтобы расти. Проект реализуется при содействии стипендиальной программы Правительства России по поддержке молодых деятелей культуры и искусства, реализуемой Министерством культуры России в партнерстве Инновационным культурным центром (Калуга) при участии Школы современного искусства «Свободные мастерские» ММОМА.