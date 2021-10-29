«Вывешивают паспорт зимнего топлива, а на деле смешали "лето" с "зимой"»

Температуры по ночам в конце октября опускаются через ноль, а АЗС Татарстана до сих пор торгуют летним дизелем. Чем это чревато для автовладельцев – разбиралась корреспондент ИА «Татар-информ».

С 25 октября в республике проводится месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива на автозаправках и нефтебазах

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Пробы взяли на АЗС в Казани

Золотая осень и аномальное тепло задержались в этом году в Татарстане. Однако похолодание уже началось. При резком перепаде температур автозаправки, реализующие летний дизель, не успеют быстро заменить его на зимний. Смесь этих двух видов топлива не соответствует действующему ГОСТу. Кроме того, если вдруг неожиданно ударят морозы, солярка подведет и автомобиль встанет.

Чтобы обезопасить автолюбителей, с 25 октября в республике проводится месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива на автозаправках и нефтебазах. Так, 28 октября были взяты пробы на одной из популярных АЗС в Ново-Савиновском районе Казани.

«Сегодня мы взяли на автозаправке пробы дизельного топлива. Оно подразделяется не летнее, всесезонное и зимнее. У летнего предельная температура фильтруемости составляет -5 градусов, у всесезонного -15, а у зимнего -32. Предельная температура фильтруемости характеризует прохождение топлива через фильтры. Если с летним топливом выехать в более зимние районы, то, естественно, оно застынет и двигатель остановится», – рассказал журналистам замначальника ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ» Шамиль Гумеров.

Шамиль Гумеров: «По нормативным документам переходными периодами от лета к зиме и наоборот являются октябрь и апрель» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Спикер пояснил, что по нормативным документам переходными периодами от лета к зиме и наоборот являются октябрь и апрель. В октябре рекомендуется использовать всесезонное дизельное топливо. Поскольку погода в этом году стоит теплая, многие автозаправочные станции сейчас продают летний дизель.

«В переходный период стараемся проверять дизель. Температуры меняются, и они (автозаправки, – прим. Т-и) начинают менять топливо. Вывешивают паспорт зимнего топлива. А когда мы проверяем, например, они на деле смешали «лето» с «зимой». «Зима» должна быть не выше -30 градусов. Когда эти два вида смешиваются, получается несоответствие по ГОСТу», – отметил эксперт.

«На заправке изучите информационный стенд»

Что же делать, если автомобилист заправился летним дизелем, а к утру резко похолодало? Сотрудник Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ в переходный период рекомендует водителям быть особенно внимательными.

«Это будет на совести автозаправочной станции. На ТРК вывешивается вот такая бирка, где буква «Л» означает летнее топливо. А-5 – это пятый экологический класс, то есть содержание серы там минимальное – 10 мг на килограмм топлива. По всей России, согласно техническому регламенту Таможенного союза, разрешается использовать топливо только такого класса», – говорит он.

Автовладельцам эксперт советует обращать внимание не только на цены дизтоплива, но и поинтересоваться более подробной информацией о приобретаемом продукте.

«Водители могут подойти к информационному стенду автозаправки и посмотреть информацию о паспорте качества, дате его оформления и производителе» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Водители могут подойти к информационному стенду автозаправки и посмотреть информацию о паспорте качества, дате его оформления и производителе. Вот на эти три цифры нужно обратить внимание. Вы ведь когда покупаете на рынке колбасу, смотрите, кто производитель, какая калорийность и сколько в ней жира», – отметил Гумеров.

Решение о переходе с летнего дизеля на зимний принимает руководитель АЗС. Если будет резкое похолодание, естественно, сотрудники автозаправки могут опоздать с заменой топлива. Летнее топливо в зимний сезон продавать не запрещено, однако при этом необходимо предоставить соответствующую информацию для потребителя.

В лаборатории топливо проверят по семи показателям

Отобранные в ходе месячника на казанской автозаправке пробы были доставлены в специализированную лабораторию. Здесь топливо будет проверено по семи показателям.

«Это содержание массовой доли серы, предельная температура фильтруемости, фракционный состав, плотность, содержание воды и механических примесей, температура вспышки», – отметил спикер Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ.

В лаборатории проверяется содержание массовой доли серы, предельная температура фильтруемости, фракционный состав, плотность, содержание воды и механических примесей, температура вспышки Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Если пробу нужно проверить срочно, то на это обычно уходят сутки. Например, в управление поступила жалоба от представителей госорганов. После этого на автозаправку выезжает мобильная группа, отбирает пробы и привозит в лабораторию. На следующий день протокол уже готов.

«Лаборатория проводит испытания, предоставляет информацию о несоответствии топлива. Мы эту информацию направляем руководителю АЗС. Он принимает решение – согласен с нашим протоколом или нет. Если он не согласен, тогда арбитражная проба идет в независимую лабораторию», – пояснил Шамиль Гумеров.

Совместная испытательная лаборатория по разработке новых энергоносителей, энергосберегающих технологий и проведения анализа качества нефтепродуктов была создана Казани в 2005 году. За год здесь проверяется в среднем около 2 тыс. проб. В первые два года работы (2005-2006 годы) сотрудники лаборатории брак выявляли в 30% проб, которые не соответствовали требованиям ГОСТа. В 2008-2009 годах данный показатель стабилизировался, по отобранным за год пробам не соответствовали нормам лишь 3-4%.

«Раньше топливо привозили с нефтебаз, сейчас многие крупные компании – "ТАИФ", "ТАНЕКО", "Лукойл", "Ирбис" завозят его сразу от предприятия-изготовителя. Нет передаточного звена – нефтебазы. Поэтому в этом году качество топливо улучшилось, не соответствует лишь 2% отобранных проб. К тому же компании один раз в два года проводят зачистку резервуаров», – пояснил спикер.

В ходе месячника по мониторингу качества моторного топлива на АЗС берется несколько проб – бензина АИ-92, АИ-95 и дизеля. В этом году отобраны 323 пробы, 101 из них испытана и лишь 4 не соответствуют нормам. Пробы отбираются на автозаправках по всей республике без каких-либо предупреждений.

Совместная испытательная лаборатория по разработке новых энергоносителей, энергосберегающих технологий и проведения анализа качества нефтепродуктов была создана Казани в 2005 году Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы не надзорный орган и никого не наказываем. Проводим обследование и всю информацию направляем в Кабинет Министров РТ и в СМИ. Месячник продлится до середины ноября», – отметил сотрудник Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ.

На что жалуются татарстанцы?

Жалобы на некачественный бензин в Управление поступают со всех районов и крупных городов республики, но подтверждается лишь их минимальное количество. При этом выявляемые недочеты существенно не влияют на работу двигателей автомобилей.

«Температура вспышки влияет на пожароопасность, фракционный состав – на преемственность двигателя, но машину такие несоответствия остановить не могут. Чтобы вывести авто из строя, показатели должны отличаться в несколько десятков раз, как это было в 2010 году, когда содержание смол превышало допустимые значения в 40-50 раз. С тех пор массовых поломок автомобилей из-за некачественного бензина в республике не было», – отметил Гумеров.

Согласно его данным, крупные автозаправочные станции компаний "ТАНЕКО", "ТАИФ", "Лукойл" и "Ирбис" имеют свои лаборатории. По нормативным документам они должны проверять качество топлива в своих резервуарах ежемесячно. За последние годы каких-либо нареканий по этим компаниям не было.

Жалобы на некачественный бензин в управление поступают со всех районов и крупных городов республики, но подтверждается лишь их минимальное количество Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На что же тогда жалуются в Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ люди? Оказывается, на поломку машин.

«Они пригоняют автомобиль на станцию техобслуживания, машина еще на гарантии. Мастер говорит: «Ребята, у вас автомобиль сломался из-за некачественного топлива, гарантия не распространяется. Автовладельцы обращаются к нам, мы выезжаем на автозаправочную станцию, отбираем пробы. Однако в большинстве случаев пробы бывают нормальными», – говорит эксперт.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных АЗС, реализующих некачественное топливо, собеседник «Татар-информ» рекомендует сохранять все чеки после заправок.

«Топливо – такой же продукт, который вы покупаете и потребляете каждый день. Чеки нужно хранить как минимум до следующей заправки», – говорит Гумеров.

Всего по республике работает 897 АЗС, из них 720-730 заправок занимаются реализацией жидкого моторного топлива. Месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах Татарстана продлится до середины ноября.