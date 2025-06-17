Обращений в Единый контакт-центр от предпринимателей Татарстана стало вдвое больше

С момента запуска Единого контакт-центра (ЕКЦ) в Татарстане 21 февраля 2025 года количество обращений предпринимателей увеличилось вдвое. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Если по итогам первого квартала было обработано около тысячи запросов от предпринимателей, самозанятых и физических лиц, то к середине июня этот показатель превысил две тысячи. В ведомстве пояснили, что такой рост связан с ростом узнаваемости центра, а также с удобством и эффективностью предоставляемых консультаций.

Наибольший интерес вызывают вопросы, связанные с получением мер финансовой и нефинансовой поддержки. Только по этой категории было зафиксировано порядка тысячи обращений. Чаще всего жители республики интересуются микрофинансовыми программами, партнерским финансированием, льготным лизингом, грантами, а также механизмами заключения социального контракта.

Кроме того, операторы контакт-центра консультируют по юридическим вопросам: заполнение документов, налоговые режимы, регистрация в сервисе «Мой налог» и другие аспекты ведения бизнеса.

Работа ЕКЦ строится по принципу одного окна: все обращения, поступающие через различные каналы, обрабатываются и распределяются между специалистами. Ответы на типовые вопросы пользователи могут получить и самостоятельно – через федеральный портал МСП.РФ, сайт Центра «Мой бизнес» Республики Татарстан, чат-боты и соцсети.

Получить профессиональную консультацию по вопросам старта, ведения и поддержки бизнеса можно по телефону Единого контакт-центра: 8(843) 524-90-90.