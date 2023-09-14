Обращение к Фалькову о реконструкции лагерей рассмотрят на заседании Госсовета РТ

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Обращение Госсовета Татарстана к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову о реконструкции студенческих лагерей рассмотрят сегодня на 47-м заседании республиканского парламента.

Всего в повестку заседания внесено 18 вопросов, в том числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект.

В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный, Избирательный и Семейный кодексы республики, Кодекс о муниципальной службе РТ, в отдельные законодательные акты республики, а также в республиканские законы о транспортном налоге, о местном референдуме, об инновационной деятельности, о промышленной политике, об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, об образовании и другие.

Кроме того, парламентарии заслушают доклад о реализации программ развития образования в Татарстане в 2022 году, который представит глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

На «правительственном часе» с информацией о реализации республиканского закона о регулировании отдельных вопросов в области нематериального этнокультурного достояния депутатов ознакомит министр культуры РТ Ирада Аюпова.