Обрабатывающая промышленность и соцсфера лидируют по спросу на кадры в Татарстане

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана представило семилетний прогноз потребности региона в кадрах. Согласно расчетам ведомства, экономика республики будет ежегодно нуждаться примерно в 50 тыс. работников.

Наибольший спрос ожидается в обрабатывающем производстве – около 8,1 тыс. человек в год. Существенная потребность также заявлена в сфере образования и здравоохранения – порядка 7 тыс. специалистов, в транспортировке и хранении – около 6 тыс., в строительстве – примерно 4 тыс. человек ежегодно.

Средняя ежегодная потребность в кадрах с высшим образованием оценивается в 19 тыс. человек. Еще 28 тыс. специалистов потребуется со средним профессиональным образованием, в том числе 13 тыс. специалистов среднего звена и 15 тыс. квалифицированных рабочих.

Среди выпускников вузов наиболее востребованными станут руководители организаций, инженеры, врачи и педагоги, специалисты по базам данных и компьютерным сетям, технические специалисты, бухгалтеры и представители других профессий.

Рынок труда также будет испытывать устойчивый спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. В их числе – охранники, служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складах, средний медицинский персонал по уходу, повара, помощники по уходу за больными, смотрители зданий, а также мастера и бригадиры в обрабатывающей промышленности.

Кроме того, экономике республики потребуются квалифицированные рабочие со средним профессиональным образованием. В перечень наиболее востребованных профессий вошли водители легковых автомобилей, такси и фургонов, электромеханики и монтеры электрического оборудования, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков, механики и ремонтники автотранспорта, сельскохозяйственной и производственной техники, а также другие специалисты.

В министерстве напомнили, что формирование и ежегодное обновление семилетнего прогноза кадровой потребности отраслей экономики является одним из ключевых мероприятий национального проекта «Кадры».