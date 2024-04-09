Обозреватели «Татар-информа» стали победителями конкурса от Эрмитажа «Искусный глагол»

Журналисты информационного агентства «Татар-информ», обозреватели культурной сферы Александр Попов и Оксана Романова, вошли в число победителей конкурса на участие в профессиональных тренингах «Искусный глагол» имени Владимира Матвеева. Конкурс учрежден Государственным Эрмитажем, Благотворительным фондом Владимира Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

В этом году на конкурс поступило 134 заявки из 49 населенных пунктов. Полсотни анкет и конкурсных статей организаторы получили от авторов из Сибири, 34 — с Урала, 30 — из Поволжья, 18 — с Дальнего Востока и две — из неконкурсных регионов. Больше всего заявок поступило из Екатеринбурга, Омска, Казани, Красноярска, Новосибирска и Челябинска. Впервые участие в конкурсе приняли журналисты из Салехарда, Дзержинска, Кирова, Бодайбо, Камышина, Сухого Лога, Пензы, Татарска, Новой Куки, Камышлова и Усть-Чарышской Пристани.

Заявителям нужно было рассказать о себе и представить на суд жюри до трех публикаций, вышедших в период с 1 января 2023 по 26 февраля нынешнего года. Из 134 претендентов были отобраны 50 журналистов и блогеров из 20 населенных пунктов Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов для проведения с ними онлайн-собеседований. По его результатам 35 человек приглашены на очные обучающие программы.

Александр Попов в числе 18 победителей конкурса с 24 по 29 июня станет участником тренинга на базе Центра «Эрмитаж-Казань», структурного подразделения музея-заповедника «Казанский Кремль». Оксана Романова отправится в Омск, где с 10 по 15 июня тренинг будет проходить на базе центра «Эрмитаж-Сибирь» в Омском областном музее изобразительных искусств имени Врубеля.

После завершения тренингов в течение 15 дней каждому участнику необходимо будет подготовить один журналистский материал о сфере культуры. Статьи будут оценены жюри, и авторы десяти получивших максимальные оценки статей будут приглашены в декабре на специальную программу в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Лучших журналистов в сфере культуры Эрмитаж отбирает и поощряет образовательными тренингами на базе своих центров-спутников в российских городах начиная с 2015 года. Конкурс носит имя Владимира Матвеева, так как именно он много лет был заместителем директора Государственного Эрмитажа по выставкам и развитию: благодаря ему появились отделения Эрмитажа в разных регионах России.