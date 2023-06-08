Обозреватель «Татар-информа» Наталья Рыбакова победила в конкурсе «Эковесна-2023»

Победителем республиканского конкурса «Эковесна-2023» в номинации «Лучшее СМИ» стала обозреватель ИА «Татар-информ» Наталья Рыбакова. Награждение победителей прошло сегодня в Казани на территории экстрим-парка «Урам».

«Журналисты республиканских СМИ принимали активное участие в освещении акции по очистке берегов Казанки от мусора, а также субботника на территории Русско-Немецкой Швейцарии», – отметил на церемонии министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он вручил дипломы победителей корреспондентам газеты «Ватаным Татарстан» Гульгене Гильмановой, телекомпании «Эфир» Марселю Бикбаеву, ГТРК «Татарстан» Булату Шакиеву, телерадиокомпания «ТНВ» Ивану Сарафанову и коллективу Inkazan.

Конкурс «Эковесна» проходит ежегодно с 2016 года и является заключительным мероприятием санитарно-экологического двухмесячника. Его главная цель – приобщение жителей республики к природоохранной деятельности, выявление лучших инициатив и поощрение самых активных участников.

«Эковесна-2023» проходила в Год национальных культур и традиций. За два месяца проведения конкурса участниками были проведены более 750 мероприятий. Были организованы посадки леса и субботники, активисты мастерили скворечники, благоустраивали родники, помогали экологам раскрывать места несанкционированных свалок мусора.