Обозреватель «Татар-информа» победила в конкурсе «Тарифы: просто о сложном»

Обозреватель ИА «Татар-информ» Наталья Рыбакова заняла первое место в номинации «Лучший просветительский проект СМИ» на ll республиканском конкурсе среди СМИ «Тарифы: просто о сложном». Итоги конкурса были подведены в Госкомитете РТ по тарифам в Казани.

«Сотрудники Госкомитета, на наш взгляд, находятся в зоне постоянной критики. Ресурсоснабжающие организации недовольны постоянно низким уровнем роста тарифов. С другой стороны, население и предприятия, которые получают от ресурсоснабжающих организаций тепло, воду, электрику и другие коммунальные услуги, наоборот, считают, что тарифы повышаются необоснованно. Мы находимся в зоне постоянной критики, поэтому для себя приняли решение: сотрудники Госкомитета руководствуются точностью расчетов, балансом интересов и развитием республики», — сообщил во время подведения итогов конкурса председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Председатель Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин добавил, что «ЖКХ — зыбкая отрасль, по которой поступает колоссальное количество жалоб». Людей в первую очередь волнует вопрос оплаты и качества услуг, поэтому очень важно, чтобы СМИ понятным и простым языком разъясняли все законодательные новшества в данной сфере.

Зампред Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова отметила, что участниками второго республиканского конкурса стали 18 представителей СМИ республики, которые представили 150 конкурсных работ, в том числе на татарском языке. В состав конкурсной комиссии вошли представители ведомства и общественных организаций.

«Тарифы — очень сложная тема. Провести грань между платежом населения и тарифом — тяжелая вещь, которую нужно понимать», — сказала Борисова.

По итогам конкурса в номинации «Лучший разъяснительный материал» первое место заняли представители дирекции информационных и общественно-политических программ ТРК «Новый век». В номинации «Лучший аналитический материал» победа досталась журналисту интернет-газеты «Реальное время» Луизе Игнатьевой. В номинации «За верность теме» победил журналист радио «Болгар радиосы» Артур Фаляхов.

На церемонии награждения Госкомитет РТ по тарифам объявил о проведении третьего республиканского конкурса «Тарифы: просто о сложном». Организаторы высказали пожелание, чтобы в дальнейшем работ на татарском языке от участников конкурса было больше.