Обозреватель Дор: Штаты спровоцировали конфликт на Украине, чтобы рассорить Россию и ФРГ

Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Джимми Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона, передает РИА Новости.

«Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом», — сказал Дор.

Он считает, что именно Штаты стоят за взрывами на российских газопроводах «Северный поток». По мнению американского обозревателя, их страной управляет не Байден, а военная машина.

«Это все из-за гегемонии, империализма и экономики. И если где-то находится морской пехотинец, то это потому, что они хотят украсть природные ресурсы другой страны», — резюмировал Дор.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.