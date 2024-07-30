Обошелся дорого, сбросили как неликвид: кто промахнулся с покупкой Войнова в «Ак Барс»

Контракт «Ак Барса» с Вячеславом Войновым расторгнут «по соглашению сторон»

Фото: ak-bars.ru

Большое желание Войнова играть или «теневые схемы»? Почему Войнов все-таки ушел без компенсации?

О том, что Вячеслав Войнов не будет столь же сговорчивым, как Вадим Шипачев, и не пойдет на финансовые компромиссы, в течение лета говорили многие.

Опытному центрфорварду Шипачеву важнее было как можно скорее найти новую команду, в которой он мог бы играть. А Войнову быть без игровой практики не привыкать – он пропускал два сезона из-за своего судебного разбирательства в США. Процесс расставания со ставшим неугодным защитником откровенно затянулся и в Казани. Хоккеист, очевидно, встал в стойку и не был готов ни на какие финансовые уступки.

Правила игры в КХЛ сейчас таковы, что без расставания с дорогостоящими Шипачевым и Войновым новых новичков не зарегистрировать. Мешает потолок зарплат.

Контракт Войнова расторгнут по обоюдному согласию сторон. Это означает, что место под потолком зарплат казанского клуба освободится, что и было необходимо для включения в заявку потенциальных новичков.

Очевидно, что затягивать с расставанием с опальными Вячеславом Войновым и Евгением Свечниковым больше было нельзя. Плюс в нижегородском «Торпедо» ту зарплату, какая у защитника была в «Ак Барсе», потянуть вряд ли были готовы. По информации из нескольких источников, Войнов будет получать в своей новой команде «Торпедо» 40 миллионов (против 75 миллионов в «Ак Барсе»). Возникает вопрос: почему обладатель двух кубков Стэнли вдруг сдался и пошел на уступки? Есть сомнения, что Вячеслав так сильно желал поиграть в «Торпедо», что согласился уехать из Казани без неустойки в размере около 20 миллионов рублей.

Очевидно, что поджимающие сроки были не на стороне «Ак Барса», о чем прекрасно знали и остальные клубы КХЛ – потенциальные покупатели ненужных казанцам активов. В нашем недавнем материале мы уже писали, что в конечном итоге «Ак Барс» вряд ли дождется чуда, никто из хоккеистов добровольно на расторжение не пойдет. Так что, возможно, придется идти на «теневые» схемы с оплатой части зарплаты тех, кто ушел, совместно с их новыми командами. А судя по тому, что Войнов ушел по согласию сторон, этот вариант исключить мы не можем.

Если информация подтвердится, то можно констатировать большую ошибку менеджмента «Ак Барса», повлекшую финансовые издержки для казанского клуба.

Когда приглашали Войнова, у генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина на трансферном поприще была полная финансовая свобода, а Олег Знарок поддерживал эту политику Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Два разных Войнова в Казани

Сейчас, по прошествии двух лет, можно подвести итоги пребывания титулованного защитника в «Ак Барсе». Карьера Вячеслава Войнова в «Ак Барсе» делится строго на две части – сезон 2022/2023 и прошлый, провальный сезон 2023/2024.

Вячеслава приглашали в Казань в числе дорогостоящих, но возрастных хоккеистов, поигравших за океаном и сделавших себе имя. Тогда у генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина на трансферном поприще был полный карт-бланш и финансовая свобода. А приглашенный Олег Знарок поддерживал эту политику всеми руками. Вячеслава он знал по сборной России, вместе с ним тренер выигрывал Олимпиаду 2018 года в Корее, так что не последнюю роль в приглашении защитника в Казань сыграл бывший тренер «Ак Барса».

Надо отметить, что ранее в московском «Динамо» у Войнова дела шли неплохо, но выдающейся его игру назвать было нельзя. Например, в регулярном чемпионате 2021/2022 годов у Вячеслава неубедительные «-10» показателя полезности. И всего 10 очков (5+5) по результативности. Уже эти данные должны были настораживать. «Бело-голубые» после того сезона серьезно разочаровались в своих лидерах и предложили Вячеслава Войнова, Вадима Шипачева и Станислава Галиева за символические 1000 рублей. Но есть нюанс – зарплаты хоккеистов, которые были откровенно завышенными. Поэтому в Москве и желали «скинуть неликвид».

Однако менеджмент «Ак Барса», который в то время увлекся громкими именами, просто не мог пройти мимо такого «сладкого предложения». Можно сказать, на тот момент сошлось много факторов: заинтересованность тренера, желание расстаться с хоккеистом бывшего клуба и одержимость казанского менеджмента звездными именами.

Приглашая Войнова в «Ак Барс», очевидно, рассчитывали на его дальний бросок и умение помочь при розыгрыше большинства. Первый сезон в «Ак Барсе» у Вячеслава вышел неплохим. В 59 играх регулярки он набрал 32 (11+21) очка. В «серебряном» розыгрыше плей-офф набрал 9 ассистентских очков в 20 матчах. Его дальние броски исчезли, заброшенных шайб в большинстве от защитника стало не хватать. Однако в целом этот сезон он мог записать в свой актив.

Второй год вышел намного слабее. В 40 играх регулярного чемпионата Войнов набрал 14 (1+13) очков. В розыгрыше плей-офф отметился только отрицательным показателем полезности «-2». Вместе с просадкой в результативности защитник стал откровенно проваливаться в обороне, просто не поспевая за оппонентами. Ко всему прочему, по итогам сезона ему пришлось делать операцию, так что восстановление продолжается.

Вопросы вызывает политика работы менеджмента «Ак Барса» с теми хоккеистами, которые не оправдали доверия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему Марат Валиуллин пользуется тактикой «игнора» хоккеистов

Все больше вопросов вызывает сама политика работы менеджмента «Ак Барса» с теми хоккеистами, которые не оправдали доверия (по крайней мере, у руководства клуба) и стали ненужными. Покинувшие Казань хоккеисты один за другим делятся довольно эмоциональными оценками своего опыта работы с «Ак Барсом».

О том, что генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин принял тактику «тотального игнора» – не брать трубку от игроков, сначала заявлял Дмитрий Кагарлицкий. С ним расстались, что называется, заочно.

«Я пытался раз позвонить, поговорить с генменеджером, но от меня не взяли трубку», – рассказывал Кагарлицкий в одном из шоу на YouTube.

Совсем недавно о том же рассказал Станислав Галиев. С ним также после сезона никто не связывался. А на прошлой неделе в своем критическом интервью рассказывал о дистанционном характере общения и Войнов.

«Если быть честным, то в командном чате меня уже нет. Со мной из клуба никто не связывался. Всю связь держат через моего агента. Какие-то разговоры ведутся, но пока без конкретики», – рассказывал Вячеслав «Матчу».

Если один подобный сигнал можно было списать на особенность отношений хоккеиста и руководства, то когда подобные отзывы оставляет группа хоккеистов, такая манера работы вызывает вопросы.