Оборудование пляжей в Татарстане помогает снизить количество происшествий на воде

Увеличение количества оборудованных пляжей в Татарстане помогает снизить число утонувших. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о мерах безопасности на воде и соблюдении правил плавания на маломерных судах в Республике Татарстан рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Конечно, оборудование новых пляжей помогает снизить количество происшествий на воде. У нас и принцип такой. Есть стратегия обеспечения безопасности, решение Совета безопасности – это создание и развитие пляжей, мест массового отдыха со спасательными постами. По этому пути и двигаемся. Ежегодно снижается количество погибших. Если за весь прошлый год погибло 82 человека, а за этот год – 50. В позапрошлом году было 94 погибших. Снижение есть», – рассказал Венедиктов.

Он отметил, что в этом году 27 человек погибло при купании в необорудованных местах, при этом одна смерть случилась на пляже. Также главный государственный инспектор РТ по маломерным судам добавил, что ежегодно основной причиной гибели людей на воде является купание в необорудованных местах.