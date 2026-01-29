Оборудование, автомобили, мотоциклы: волонтеры Челнов готовят помощь для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах волонтеры инициативной группы «Своих не бросаем 16» подготовили первую в 2026 году отправку гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

Груз общим весом около 20 тонн предназначен для более чем 20 подразделений, действующих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также для военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях.

Очередная погрузка прошла на базе одного из штабов волонтерского центра. Для удобства доставки и разгрузки все посылки промаркированы цветным скотчем: зеленый – для полка 1232, черный – для батальона «Тимер», синий – для батальона «Алга», коробки с красными лентами направят в госпитали.

По словам активистов, такая система позволяет быстрее ориентироваться при распределении груза, поскольку волонтерам предстоит выезд сразу по нескольким направлениям.

«По счету – я даже не помню, какая это поездка. Мы каждый квартал ездим с апреля 2023 года, потому что ребята ждут. Помимо этого, регулярно отправляем и собираем грузы. В этот раз у нас более 20 подразделений – Донецкая и Луганская народные республики», – сообщила волонтер инициативной группы «Своих не бросаем 16» Екатерина Шульга.

В сборе гуманитарной помощи участвовали не только жители Набережных Челнов, но и волонтеры и неравнодушные жители Волгограда, Заинска, Менделеевска, Мензелинска и других городов.

По словам Анны Молчановой, в этот раз помощь направляется в 17 точек, а также в подшефную прифронтовую школу. «Ранее мы там застекляли окна, укладывали полы. Сейчас отправляем сантехнику и детские подарки», – уточнила она.

В состав груза вошли оборудование, автомобили, два мотоцикла, строительные материалы и средства связи. Руководитель таджикской национальной общины Зоирхон Каримов сообщил, что для одного из подразделений были приобретены радиостанции на сумму около 500 тыс. рублей. «Мы с вами, бойцы СВО. Победа будет за нами», – отметил он.

Кроме того, национальные общины города также приняли участие в формировании помощи.

Как рассказала директор Дома дружбы народов «Родник» Ландыш Ишалина, дагестанская община приобрела автомобиль «Нива», а таджикская община уже во второй раз направляет гуманитарный груз, ранее передав беспилотники.

Отдельную часть помощи составили продукты питания. Волонтеры группы «Вкус дома НЧ» приготовили более 70 коробок с домашними блюдами, из них около 40 – с различными супами. «Реторт-пакеты – это готовая еда, которую можно сразу употреблять. Мы сделали солянку, курицу с гречкой, котлеты с крупами. Такую еду доставляют даже туда, куда невозможно пройти пешком», – рассказала волонтер Инна Челышева.

Волонтеры отмечают, что работают без выходных и при любой погоде, продолжая регулярные поездки в зону СВО. В ближайшее время группа планирует выезд для передачи собранной помощи адресатам. Активисты подчеркивают, что для них такие поездки – не только выполнение миссии, но и возможность вновь увидеться с военнослужащими, с которыми за время работы сложились по-настоящему родственные отношения.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

