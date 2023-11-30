Оборот розничной торговли в Татарстане за год вырос на 18,2%

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В Татарстане оборот розничной торговли в октябре на 18,2% превысил показатели этого же месяца 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, приведенные Росстатом.

В общей сложности за 10 месяцев оборот розничной торговли в республике превысил 1,13 трлн рублей. Из них на торговые сети пришлось 353,3 млрд рублей, или 35,3% от общего объема.

На 1 октября 2023 года в Татарстане действовало 18 розничных рынков на 3014 торговых мест.

Более 55 млрд рублей составил оборот татарстанского общепита — ресторанов, баров и кафе, что на 17,2% превысило показатели десяти месяцев 2022 года и на 9,2% — к прошлому октябрю. В сравнении с сентябрем 2023-го оборот заведений общепита вырос на 0,5%.