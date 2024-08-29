Оборот розничной торговли в Татарстане за год вырос на 11,1%

Оборот розничной торговли в Татарстане с января по июль 2024 года превысил 888 млрд рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

По объему оборота республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. По данному показателю на втором месте оказался Башкортостан — +12% в сравнении с предыдущим годом, 817 млрд рублей.

В целом по ПФО оборот розничной торговли за этот период вырос на 9%, до 5,3 трлн рублей, а по стране — на 8,4% — до более 30 трлн.