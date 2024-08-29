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Оборот розничной торговли в Татарстане за год вырос на 11,1%
Оборот розничной торговли в Татарстане с января по июль 2024 года превысил 888 млрд рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
По объему оборота республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе. По данному показателю на втором месте оказался Башкортостан — +12% в сравнении с предыдущим годом, 817 млрд рублей.
В целом по ПФО оборот розничной торговли за этот период вырос на 9%, до 5,3 трлн рублей, а по стране — на 8,4% — до более 30 трлн.
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