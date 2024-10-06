Оборот розничной торговли в Татарстане за год увеличился на 10,2%

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За первые восемь месяцев 2024 года оборот розничной торговли в Татарстане составил 1 трлн 29 млрд 273,9 млн рублей. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го, говорится в докладе о социально-экономическом положении республики, подготовленном Татарстанстатом.

Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за первые восемь месяцев 2024-го достиг 454 млрд 552,0 млн рублей. Это на 4,0% больше, чем за январь — август прошлого года.

В свою очередь оборот непродовольственных товаров за восемь месяцев текущего года оказался равен 574 млрд 721,9 млн рублей. Это на 15,4% больше, чем за соответствующий период 2023-го.

При этом оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства в январе — августе этого года составил 563 млрд 377,1 млн рублей. Такие компании показали рост в 14,3% в годовом выражении.

Вместе с тем за отдельно взятый август оборот розничной торговли достиг 141 млрд 240,7 млн рублей. Его увеличение составило 4,8% в годовом и 1,8% в месячном выражении.

Оборот розничной торговли по итогам января — июля 2024 года в Татарстане равнялся 888 млрд 33,2 млн рублей (увеличение на 11,1% год к году). Таким образом, темпы роста оборота розничной торговли в республике продолжают снижаться.