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Ру Тат
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Экономика
9 ноября 2022  11:28
Александр Хевронин

Оборот розничной торговли в Татарстане за девять месяцев почти достиг 900 млрд рублей

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Оборот розничной торговли в Татарстане с января по сентябрь превысил 894 млрд рублей, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, следует из данных Татарстанстата.

При этом оборот продовольственных товаров, включая табачные изделия, за девять месяцев этого года увеличился на 4,6% по сравнению с прошлогодними показателями — до 413 млрд рублей. По непродовольственным товарам показатель за это время снизился на 7,6% – до 481 млрд рублей.

«В январе-сентябре 2022 года оборот розничной торговли на 92,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка. Доля рынков в объеме оборота розничной торговли составила 7,6%», – сообщает Татарстанстат.

#Татарстан #розничная торговля
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