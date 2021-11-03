Оборот розничной торговли в Татарстане за 9 месяцев вырос на 8,5%

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2021 года в Татарстане составил 785,7 млрд рублей – на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, приводит данные Татарстанстат.

На 12,3% вырос оборот розничной торговли непродовольственными товарами – до 451,7 млрд рублей, реализация в продовольственном сегменте выросла на 3,6% – до 334 млрд рублей.

В целом на рынке розничной торговли Татарстана работают организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, их доля по итогам 9 месяцев составила 54,5% – на 1,6% больше, чем за тот же период 2020 года.

Доля малых предприятий несколько снизилась – на них приходится 18,4% рынка против 19% в прошлом году.

Ровно одну пятую долю рынка занимают индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынков и ярмарок. Годом ранее она равнялась 21,3%.

В то же время немного вырос объем реализации товаров физическими лицами на розничных рынках и ярмарках – с 6,7% в прошлом году до 7,1% в текущем.