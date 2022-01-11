Оборот розничной торговли в Татарстане за 11 месяцев 2021 года увеличился на 7,5%

Оборот розничной торговли в Татарстане в январе — ноябре 2021 года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 973 млрд рублей. Об этом сообщает Татарстанстат.

«Оборот розничной торговли на душу населения в январе — ноябре 2021 года составил 249,6 тыс. рублей», — говорится в докладе о социально–экономическом положении РТ.

За одиннадцать месяцев прошлого года в обороте розничной торговли республики 57,4% заняли непродовольственные товары (558 млрд рублей). Оставшиеся 42,6% пришлись на пищевые продукты, напитки и табачные изделия (415 млрд рублей).

Доля в розничной торговле стационарных торговых сетей составила 92,9%, тогда как доля рынков — 7,1%.